المصنفة الثانية عالميا البيلاروسية سبالينكا ضد الحرب على أوكرانيا ولا تساند رئيس بلادها

قالت اللاعبة البيلاروسية أرينا سبالينكا المصنفة الثانية عالميا في التنس اليوم الثلاثاء إنها لا تريد أن تدخل بلادها في أي صراع ولا تدعم الحرب في أوكرانيا.

وأوضحت سبالينكا -في مؤتمر صحفي عقب فوزها في ربع نهائي فرنسا المفتوحة للتنس- على الأوكرانية إيلينا سفيتولينا "لا أريد أن تكون بلادي في أي صراع، ولا أؤيد الحرب".

وأضافت "لا أدعم الحرب، وهذا يعني أنني لا أساند (رئيس بيلاروسيا) ألكسندر لوكاشينكو".

Aryna Sabalenka was asked if she supports Lukashenko:

“Like it’s a tough question, I don’t support war, meaning I don’t support Lukashenko right now.”

