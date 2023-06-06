رياضة

المصنفة الثانية عالميا البيلاروسية سبالينكا ضد الحرب على أوكرانيا ولا تساند رئيس بلادها

Tennis: French Open
غابت سبالينكا عن مؤتمرين صحفيين سابقين الأسبوع الماضي متعللة بأسباب تتعلق بالصحة العقلية (رويترز)
6/6/2023

قالت اللاعبة البيلاروسية أرينا سبالينكا المصنفة الثانية عالميا في التنس اليوم الثلاثاء إنها لا تريد أن تدخل بلادها في أي صراع ولا تدعم الحرب في أوكرانيا.

وأوضحت سبالينكا -في مؤتمر صحفي عقب فوزها في ربع نهائي فرنسا المفتوحة للتنس- على الأوكرانية إيلينا سفيتولينا "لا أريد أن تكون بلادي في أي صراع، ولا أؤيد الحرب".

وأضافت "لا أدعم الحرب، وهذا يعني أنني لا أساند (رئيس بيلاروسيا) ألكسندر لوكاشينكو".

وغابت سبالينكا عن مؤتمرين صحفيين سابقين الأسبوع الماضي متعللة بأسباب تتعلق بالصحة العقلية، قائلة إنها لم تشعر بالأمان بعد استجوابها بشأن الحرب الروسية على أوكرانيا التي تصفها موسكو بأنها "عملية عسكرية خاصة".

وكانت بيلاروسيا نقطة انطلاق رئيسية للحرب الروسية على أوكرانيا.

المصدر : وكالات