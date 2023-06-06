"أين ذهبت الأموال؟ وكيف صُرفت؟".. رد قاس من مسؤول إسباني على تصريحات رونالدو بعد هبوط فريقه بلد الوليد

دخل أوسكار بوينتي رئيس بلدية بلد الوليد في حرب تصريحات مع النجم البرازيلي السابق رونالدو نازاريو مالك نادي ريال بلد الوليد بعد ساعات من هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الثانية في إسبانيا.

وعاد بلد الوليد سريعا إلى الدرجة الثانية بعد موسم واحد فقط في الليغا وذلك بعد حلوله في المركز الـ18 برصيد 40 نقطة في نهاية موسم 2022-2023.

ورد بوينتي على تصريحات "الظاهرة" التي اتهم فيها مجلس البلدية بالتقصير مع النادي حيث قال "لا شيء مما قاله رونالدو فاجأني، كنت أستمع إليه، فهو لم يتحدث عن الأسباب التي أدت إلى هبوط الفريق مرتين في 4 مواسم".

وأضاف "بدلا من ذلك ألقى باللوم على الجميع، المشجعين والصحافة وعلى رئيس البلدية. أؤكد لكم أنني منحت النادي كل حبي وكل جهدي وأيضا أنفقت عليه من الموارد العامة للبلدية".

🟣⚪️ Óscar Puente, en @partidazocope sobre Ronaldo 😤 "Ha imputado responsabilidades a todo el mundo, a los árbitros… a la afición y a mí" 🤷🏻‍♂️ "Yo no ficho ni entreno ni salgo a jugar, yo no tengo responsabilidad en la marcha deportiva del club" 📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/83Ch6zMICn — El Partidazo de COPE (@partidazocope) June 5, 2023

ومن المقرر أن تنتهي ولاية بوينتي في رئاسة بلدية بلد الوليد نهاية الشهر الجاري بالنظر إلى نتائج الانتخابات الأخيرة، لذا رأى أنه من الضروري أن يوجه النصح لخليفته في المنصب.

وأوضح أن "تصريحات رونالدو عني لها مغزيان؛ الأول لتشتيت الانتباه عما يحدث داخل النادي، والثاني الضغط على رئيس البلدية الجديد، بمعنى إما أن تدفع أو تنتظر ما سأفعله حين أضعك عند أقدام الخيول في مؤتمر صحفي".

وكشف بوينتي في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية أن مجلسه البلدي قدّم ما يقرب من 5 ملايين يورو لدعم خزينة بلد الوليد في الموسم المنتهي 2022-2023، لكنه لا يعرف أين ذهبت وفيما صُرفت.

وقال إن "مشكلة رونالدو الحقيقية هي أنه لا يعرف أين يعيش وأين يعمل، فلا يمكنني منحه الملعب لمدة 50 عاما وتحمل كافة التكاليف، وصلت لاتفاق معه وهو في انتظار التوقيع فقط، وضعنا 5 ملايين يورو لكن النادي ليس لديه سجل يحدد أين ذهبت تلك الأموال".

ولم يُخف بوينتي انزعاجه من طريقة تعامل النادي معه في المباراة الأخيرة للفريق التي تعادل فيها سلبيا أمام خيتافي، وهي النتيجة التي أودت به إلى الدرجة الثانية، حيث لم يسمحوا له بالجلوس في المكان المخصص لكبار الشخصيات.

وصرّح أنه "لأول مرة لا يجلس رئيس البلدية في مكانه الصحيح بالملعب، هذه طريقة قبيحة، تعرضت لإهانة قاسية".

وكان رونالدو اتهم مجلس بلدية بلد الوليد بالتقصير وعدم القيام بدورها تجاه النادي على أكمل وجه.

وقال رونالدو في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي لبلد الوليد، إن "مجلس البلدية لا يدفع لنا الأموال من أجل تمويل المدينة الرياضية، وستدفع هذه الأموال من خزينة النادي".

Ronaldo culpa del descenso del Valladolid al alcalde Óscar Puente: «Estamos solos». Noticia completa: https://t.co/JIa0uzxPef pic.twitter.com/xOS7b71pGq — THE OBJECTIVE (@TheObjective_es) June 5, 2023

وأضاف "كان لدى بوينتي نية جيدة للغاية للتعاون معنا لكن بعد 4 سنوات لم يفعل شيئا على الإطلاق لبلد الوليد، أفهم أن الإجراءات هنا يمكن أن تكون بطيئة لكن الناس فقط هم من كانوا معنا في الفترة الماضية".

وختم "الظاهرة" أنه "دفعنا من خزينة النادي واستثمرنا 18 مليون يورو لتطوير الملعب من أجل راحة جماهيرنا".