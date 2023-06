ميسي ومودريتش وراموس على رأس قائمة تضم أكثر من 10 نجوم "تتواصل" معهم أندية سعودية

يتصدّر صانع اللعب الكرواتي لوكا مودريتش والحارس الفرنسي هوغو لوريس قائمة من "أكثر من 10 لاعبين" من نجوم الصفّ الأول تتفاوض معهم أندية سعودية بهدف تأسيس "دوري تنافسي" يجذب أنظار العالم، على ما أفاد مصدر وكالة الصحافة الفرنسية الاثنين.

ويأتي ذلك في حين توجد وفود سعودية من ناديي الهلال والاتحاد بطل الدوري في باريس ومدريد للتوقيع مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والمهاجم الفرنسي كريم بنزيمة بحسب مصادر وتقارير، للانضمام إلى البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر منذ يناير/كانون الثاني الماضي.

وقال مصدر في الرياض، طلب عدم الكشف عن اسمه لأنه غير مخوّل الحديث للإعلام، إنّ الهيئات السعودية المختصة "على تواصل مع أكثر من 10 لاعبين بينهم لاعبون فازوا بكأس العالم أو دوري الأبطال للانضمام للدوري السعودي الموسم المقبل".

N’Golo Kanté situation remains open as he’d love to stay at Chelsea but talks are not advancing to final stages after being close to full agreement in March. 🚨🔵 #CFC

Understand Al Ittihad and Al Nassr are the two Saudi clubs who are ready to tempt Kanté for new experience. pic.twitter.com/7qrKWTMule

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 5, 2023