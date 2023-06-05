ميسي ومودريتش وراموس على رأس قائمة تضم أكثر من 10 نجوم "تتواصل" معهم أندية سعودية

يتصدّر صانع اللعب الكرواتي لوكا مودريتش والحارس الفرنسي هوغو لوريس قائمة من "أكثر من 10 لاعبين" من نجوم الصفّ الأول تتفاوض معهم أندية سعودية بهدف تأسيس "دوري تنافسي" يجذب أنظار العالم، على ما أفاد مصدر وكالة الصحافة الفرنسية الاثنين.

ويأتي ذلك في حين توجد وفود سعودية من ناديي الهلال والاتحاد بطل الدوري في باريس ومدريد للتوقيع مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والمهاجم الفرنسي كريم بنزيمة بحسب مصادر وتقارير، للانضمام إلى البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر منذ يناير/كانون الثاني الماضي.

وقال مصدر في الرياض، طلب عدم الكشف عن اسمه لأنه غير مخوّل الحديث للإعلام، إنّ الهيئات السعودية المختصة "على تواصل مع أكثر من 10 لاعبين بينهم لاعبون فازوا بكأس العالم أو دوري الأبطال للانضمام للدوري السعودي الموسم المقبل".

N’Golo Kanté situation remains open as he’d love to stay at Chelsea but talks are not advancing to final stages after being close to full agreement in March. 🚨🔵 #CFC Understand Al Ittihad and Al Nassr are the two Saudi clubs who are ready to tempt Kanté for new experience. pic.twitter.com/7qrKWTMule — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 5, 2023

وقال المصدر إنه بالإضافة لعرض قياسي للتوقيع مع ميسي (35 عاما)، أفضل لاعب في العالم 7 مرات، "تتضمن قائمة المفاوضات الفرنسي كريم بنزيمة (35 عاما) والإسباني سيرخيو راموس (37) والأرجنتيني أنخل دي ماريا (35) والكرواتي لوكا مودريتش (37) والفرنسيين هوغو لوريس (36) ونغولو كانتي (32) والبرازيلي روبرتو فيرمينو (31) والإسبانيين جوردي ألبا (34) وسيرجيو بوسكيتس (34)".

وأضاف المصدر أنه "إضافة لتقديم عروض مجزية جدا، سيتواجه هؤلاء اللاعبون في دوري تنافسي قوي للغاية".

وأكّد مسؤول سعودي للوكالة الفرنسية أنّ هناك مفاوضات بالفعل مع أكثر من لاعب من "نجوم الصف الأول".

وقال إنّ الهدف هو تأسيس دوري تنافسي وقوي ورفع مستوى الأندية السعودية، وأكّد أنّ "الأمر كله مرتبط بمشروع كرة قدم".

وجميع اللاعبين على القائمة السعودية نجوم كبار في نهاية مسيرتهم.

وباستثناء لوريس، الحارس الفرنسي الحائز كأس العالم 2018، الذي يتبقى له عام في عقده مع توتنهام الإنجليزي، فكلهم تنتهي عقودهم نهاية الشهر الجاري.

5 أندية

من المقرّر أن يلعب هؤلاء النجوم حال تم التعاقد معهم جميعا لمصلحة 5 أندية سعودية، هي الهلال والنصر والشباب واتحاد جدة وأهلي جدة، حسبما أفاد المصدران.

ومن المتوقع أن ينضم مودريتش وراموس الذي رحل عن باريس سان جيرمان إلى رونالدو في النصر، في حين قد يلعب كانتي ولوريس إلى جانب بنزيمة في الاتحاد، وبوسكيتس وألبا في الهلال، بحسب المصادر.

والأحد، أفادت قناة "الإخبارية السعودية الرسمية" بأن نادي اتحاد جدة بطل الدوري للمرة الأولى منذ 2009، توصل إلى اتفاق مع الفرنسي بنزيمة أفضل لاعب في العالم عام 2022، في عقد يمتد لموسمين، وذلك بعد وقت قصير من إعلان ريال مدريد أن قائده وهدّافه سيترك النادي بنهاية الموسم.

سمو #ولي_العهد يطلق مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، بعد اكتمال الإجراءات التنفيذية للمرحلة الأولى، تحقيقًا لمستهدفات #رؤية_السعودية_2030 في القطاع الرياضي.https://t.co/zMdXFIcACR#واس pic.twitter.com/gfaFIf3SMq — واس الأخبار الملكية (@spagov) June 5, 2023

وذكرت الصحف الإسبانية أن بنزيمة تلقى عرضا من السعودية مقابل 200 مليون يورو على مدى سنتين.

واليوم الاثنين، أعلن وزير الرياضة السعودي عبد العزيز بن تركي آل سعود -في مؤتمر صحفي بالرياض- استثمار صندوق الاستثمارات العامة السعودي، في أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي "من خلال تحويلها لشركات يمتلكها الصندوق ومؤسسة غير ربحية لكل ناد" بنسبة 75% للشركات المملوكة للصندوق الثري.

يأتي ذلك بعد إطلاق "مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية"، التي كانت تعد ملكية عامة تحت إشراف وزارة الرياضة السعودية.

ويهدف نقل ملكية الأندية "للوصول بالدوري السعودي إلى قائمة أفضل 10 دوريات في العالم" ومضاعفة قيمته السوقية إلى "أكثر من 8 مليارات ريال" (2.13 مليار دولار)، على ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

دوري تنافسي

والدوري السعودي ليس معروفا عالميا، لكنّه دوري تنافسي ويحظى بمتابعة كبيرة محليا، في بلد يشكّل الشباب دون 30 عاما 51% من إجمالي سكانه البالغ عددهم 32.2 مليونا.

وكانت السعودية أذهلت العالم مطلع العام الجاري بالتوقيع مع البرتغالي رونالدو لصالح نادي النصر، في صفقة مدوية تقدر بأكثر من 440 مليون يورو لمدة سنتين ونصف السنة.

والشهر الماضي، رأى رونالدو (38 عاما) أن الدوري السعودي لكرة القدم "سيكون بين أفضل 5 دوريات في العالم، لكنه بحاجة للوقت، واللاعبين والبنية التحتية".

والخميس، أكّد "الدون" أنّه "سيستمر" مع النصر الموسم المقبل.

ومطلع الشهر الماضي، أكّد مصدر في السعودية مطلع على المفاوضات لوكالة الصحافة الفرنسية أنّ ميسي سيلعب في الدوري السعودي العام المقبل، مشيرا إلى أنّ "الصفقة تمت".

وأوضح المصدر حينها أن "الخطة ليست فقط ميسي ورونالدو بل جلب لاعبين رائعين مثل هذا الثنائي وأيضًا لاعبين صاعدين يتمتعون بمستقبل واعد". وقال المصدر "نريد أن يزور الناس المملكة العربية السعودية لمشاهدة نجوم كرة القدم".

وينطلق الموسم الجديد في السعودية في 11 أغسطس/آب المقبل بمشاركة 18 ناديا للمرة الأولى، كما سيحق لكل ناد إشراك كل لاعبيه الأجانب الثمانية في المباراة الواحدة.