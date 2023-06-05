شاهد- سخر من محرز خلال تتويج مانشستر سيتي بكأس الاتحاد الإنجليزي فجاء الرد صادما من "محارب الصحراء"

سارع النجم الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي إلى الرد على تغريدة انتقدت ظهوره خلال احتفالات الفريق بالتتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وجمع مانشستر سيتي بين البطولتين المحليتين في إنجلترا بفوزه على جاره مانشستر يونايتد في نهائي الكأس -الذي أقيم السبت الماضي على ملعب ويمبلي- بنتيجة 2-1.

ونشر أحد الصحفيين مقطع فيديو يظهر فيه لاعبو مانشستر سيتي وهم يحتفلون بعد نهاية المباراة، فيما كان محرز يسير ببطء باتجاههم.

Riyadh Mahrez looked unhappy and did not celebrate with his teammates.. pic.twitter.com/GEaITeY6h7 — FOOTBALLFANSSTUFF (@officialffsnews) June 3, 2023

وفسّر ذلك الصحفي تصرف محرز بأنه غير راض عن وضعيته الحالية بعدم المشاركة في النهائي، حيث فضل الإسباني بيب غوارديولا مدرب السيتي إشراك زميله بيرناردو سيلفا بدلا عنه، وفق ما ذكر موقع "غيف مي سبورت" (Give Me Sport) البريطاني.

وسخر محرز من هذا التفسير، وأعاد نشر مقطع الفيديو عبر حسابه الرسمي على تويتر وعلق عليه بالقول "تصرف آخر يوضح السبب الذي يجعلك تدفع الأموال من أجل توثيق حسابك، لا يجعل منك شخصا يستحق الإشادة".

Another good example of why paying for being verified doesn’t give your bs any credit 😂 Me taking the time to answer your tweet should tell you more about the situation than me not running on a video lol.. next time just sit back and enjoy 😆🤫 https://t.co/ypUEjFJAlW — Riyad Mahrez (@Mahrez22) June 3, 2023

وبعد رد محرز قام ذلك الصحفي بحذف تغريدته التي كتب فيها "راقبوا محرز، من الواضح أنه محبط لأنه لم يلعب اليوم، فهو غير مهتم بالاحتفال كثيرا مع زملائه".

في هذه الأثناء، ذكر الموقع ذاته أن محرز يشعر بالإحباط من جلوسه على مقاعد البدلاء في المباريات الأخيرة "للسيتيزنز".

وشارك محرز في 47 مباراة مع مانشستر سيتي بجميع البطولات في الموسم الماضي، سجل خلالها 15 هدفا وقدم 13 تمريرة حاسمة.

وقبل أيام، توج محرز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الخامسة في تاريخه والرابعة بقميص مانشستر سيتي، الأمر الذي جعله أكثر لاعب عربي وأفريقي يحقق هذا الإنجاز.

وبإمكان محرز وفريقه إنهاء الموسم الحالي بطريقة مثالية جدا في حال فوز مانشستر سيتي على إنتر ميلان في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا المقررة السبت العاشر من يونيو/حزيران الجاري على ملعب أتاتورك الأولمبي في مدينة إسطنبول التركية.