شاهد- سخر من محرز خلال تتويج مانشستر سيتي بكأس الاتحاد الإنجليزي فجاء الرد صادما من "محارب الصحراء"

سارع النجم الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي إلى الرد على تغريدة انتقدت ظهوره خلال احتفالات الفريق بالتتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وجمع مانشستر سيتي بين البطولتين المحليتين في إنجلترا بفوزه على جاره مانشستر يونايتد في نهائي الكأس -الذي أقيم السبت الماضي على ملعب ويمبلي- بنتيجة 2-1.

ونشر أحد الصحفيين مقطع فيديو يظهر فيه لاعبو مانشستر سيتي وهم يحتفلون بعد نهاية المباراة، فيما كان محرز يسير ببطء باتجاههم.

وفسّر ذلك الصحفي تصرف محرز بأنه غير راض عن وضعيته الحالية بعدم المشاركة في النهائي، حيث فضل الإسباني بيب غوارديولا مدرب السيتي إشراك زميله بيرناردو سيلفا بدلا عنه، وفق ما ذكر موقع "غيف مي سبورت" (Give Me Sport) البريطاني.

وسخر محرز من هذا التفسير، وأعاد نشر مقطع الفيديو عبر حسابه الرسمي على تويتر وعلق عليه بالقول "تصرف آخر يوضح السبب الذي يجعلك تدفع الأموال من أجل توثيق حسابك، لا يجعل منك شخصا يستحق الإشادة".

Another good example of why paying for being verified doesn’t give your bs any credit 😂 Me taking the time to answer your tweet should tell you more about the situation than me not running on a video lol.. next time just sit back and enjoy 😆🤫 https://t.co/ypUEjFJAlW

— Riyad Mahrez (@Mahrez22) June 3, 2023