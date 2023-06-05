شاهد- بعد وداع مهيب من جماهير ميلان.. إبراهيموفيتش يعتزل كرة القدم بالدموع

أعلن النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب ميلان اعتزاله كرة القدم بعد مسيرة طويلة في الملاعب امتدت لأكثر من 20 عاما.

وغاب "السلطان" عن ميلان معظم مباريات موسم 2022-2023 بسبب الإصابة حيث شارك في 4 مباريات فقط، وجميعها بالدوري الإيطالي مسجلا هدفا واحدا.

وخضع "إبرا" لعملية جراحية في يونيو/حزيران 2022 أبعدته عن الملاعب 8 أشهر.

وكانت جماهير ميلان ودعت "نجمها" بطريقة مهيبة أبكت إبراهيموفيتش والمدرب واللاعبين.

ولعب زلاتان (41 عاما) 144 دقيقة موزعة على المباريات الأربع:

أودينيزي (76 دقيقة)

أتالانتا (16)

فيورنتينا (24)

ساليرنيتانا (28)

وترى الصحيفة أن زلاتان لم يعد قادرا على الخروج من هذا المأزق، وبدأت فكرة الاعتزال تحوم في رأسه على الرغم من تصريحاته السابقة الرافضة لذلك.

وعاد زلاتان إلى ميلان في الثاني من يناير/كانون الثاني 2020 قادما من لوس أنجلوس الأميركي، ليرتدي قميص "الرسونيري" في حقبة ثانية.

وأسهم زلاتان في تتويج ميلان بلقب الدوري الإيطالي في موسم 2021-2022، للمرة الـ19 بتاريخ النادي.

ولعب النجم السويدي خلال مسيرته المظفرة في الملاعب مع كل من:

مالمو السويدي

أياكس الهولندي

يوفنتوس الإيطالي

إنتر ميلان الإيطالي

برشلونة الإسباني

ميلان الإيطالي (فترتين)

باريس سان جيرمان الفرنسي

لوس أنجلوس غالاكسي الأميركي

كما لعب 122 مباراة مع منتخب بلاده وسجل خلالها 62 هدفا.