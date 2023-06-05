سيلتا فيغو يهزم برشلونة ويبقى في الليغا وبلد الوليد يهبط للدرجة الثانية

أنهى برشلونة موسم الدوري الإسباني لكرة القدم بالخسارة من مضيفه سيلتا فيغو 1-2 اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ38 والأخيرة للمسابقة.

وتجمد رصيد برشلونة، المتوج بلقب الموسم الحالي، عند 88 نقطة، في حين رفع سيلتا فيغو رصيده إلى 43 نقطة، لينجو من شبح الهبوط للدرجة الثانية.

وسجل هدفي أصحاب الأرض غابري فيغا في الدقيقتين الـ42 والـ65.

وفي الدقيقة الـ79 سجل أنسو فاتي هدف برشلونة الوحيد.

وهبط بلد الوليد للدرجة الثانية عقب سقوطه في فخ التعادل السلبي مع ضيفه خيتافي.

ورفع بلد الوليد رصيده إلى 40 نقطة في المركز الـ18، لكنه هبط رفقة إسبانيول وإلتشي، اللذين تأكد هبوطهما في الجولات الماضية.

وفي باقي المباريات، تعادل إسبانيول وألميريا 3-3، وإلتشي وقادش 1-1، وبيتيس وفالنسيا 1-1.