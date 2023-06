ساعات حاسمة لوجهة ميسي بعد موافقة الليغا على الخطة المالية لبرشلونة.. ماذا حصل بين والد "البولغا" ورئيس البرسا؟

يبدو أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لمستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد اجتماع بين خورخي ميسي والده ووكيل أعماله وخوان لابورتا رئيس برشلونة.

ورغم "الإيجابيات" التي زعمت تقارير إعلامية أنها رافقت اجتماع الرجلين، وخروج خورخي بتصريح قال فيه "لا أعرف أي شيء عن إمكانية عودته إلى برشلونة، هو يريد العودة ويحبها، وستكون خياره المفضل، سنرى كيف تتطور الأمور وسنتخذ القرار قريبا، هناك الكثير من الأمور للحديث عنها".

لكن بعد ساعات من هذا التصريح، ورغم موافقة رابطة الدوري الإسباني "الليغا" على خطط البرسا المالية للموسم القادم، كشفت تقارير إعلامية أن البرسا لم يقدم أي عرض لميسي خلال اجتماع "خورخي ولابورتا".

🚨 Jorge Messi and Barcelona president Joan Laporta — meeting now to discuss Leo’s return after La Liga approved the plan.

More to follow on the Messi saga, key hours and days ahead.

🧨🎥 Exclusive video by @tjuanmarti pic.twitter.com/Fshgi2xX8f

