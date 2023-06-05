ساعات حاسمة لوجهة ميسي بعد موافقة الليغا على الخطة المالية لبرشلونة.. ماذا حصل بين والد "البولغا" ورئيس البرسا؟

يبدو أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لمستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد اجتماع بين خورخي ميسي والده ووكيل أعماله وخوان لابورتا رئيس برشلونة.

ورغم "الإيجابيات" التي زعمت تقارير إعلامية أنها رافقت اجتماع الرجلين، وخروج خورخي بتصريح قال فيه "لا أعرف أي شيء عن إمكانية عودته إلى برشلونة، هو يريد العودة ويحبها، وستكون خياره المفضل، سنرى كيف تتطور الأمور وسنتخذ القرار قريبا، هناك الكثير من الأمور للحديث عنها".

لكن بعد ساعات من هذا التصريح، ورغم موافقة رابطة الدوري الإسباني "الليغا" على خطط البرسا المالية للموسم القادم، كشفت تقارير إعلامية أن البرسا لم يقدم أي عرض لميسي خلال اجتماع "خورخي ولابورتا".

🚨 Jorge Messi and Barcelona president Joan Laporta — meeting now to discuss Leo’s return after La Liga approved the plan. More to follow on the Messi saga, key hours and days ahead. 🧨🎥 Exclusive video by @tjuanmarti pic.twitter.com/Fshgi2xX8f — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 5, 2023

وتابعت التقارير أن الوقت بدأ ينفد لإتمام العملية، لكن الرجلين قررا منح نفسيهما ساعات إضافية للبحث عن "حلول خلاقة"، وختمت بأن قرار ليو ميسي بات قاب قوسين من الإعلان.

وأوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن عودة ميسي بالنسبة للابورتا باتت تشكل "هاجسا، وهو على استعداد لبذل كل ما في وسعه لرؤيته مجددا بقميص البلوغرانا".

وكان تشافي مدرب البرسا أكد مرارا وتكرارا أن "أمر عودة ميسي إلى البرسا بيده ويعتمد كليا عليه".

📺 DIRECTO @JijantesFC 🗣 Jorge Messi: "Leo quiere volver al Barça y a mi también me gustaría que vuelva. Confiamos en que Leo pueda regresar." pic.twitter.com/wwBohultOu — Jijantes FC (@JijantesFC) June 5, 2023

ويعلم برشلونة أن عرضه الذي (يصل إلى 13 مليون يورو في الموسم، لا يمكن أن ينافس العرض الفلكي للهلال السعودي الذي يصل إلى 400 مليون يورو في الموسم.

وتكشف صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية أن البرسا بانتظار إبلاغه من قبل الليغا عن سقف الرواتب الذي تبقى لديه للموسم المقبل، وختمت أن "قرار ميسي لن يتأخر وسيحسم خلال الأسبوع الجاري".

وبحسب شبكو "ريليفلو" (Relevo) الإسبانية، فإن الليغا وافقت على خطط النادي الكتالوني لتحقيق التوازن المالي من أجل تسجيل اللاعبين وإبرام صفقات جديدة في الميركاتو الصيفي، وفي مقدمتها عودة ميسي.

وتابع أن أولوية برشلونة بعد الحصول على موافقة رابطة الدوري الإسباني، هي تسجيل غافي وأراوخو، وكذلك الإعلان عن ضم المدافع إينيغو مارتينيز وتسجيله.