رحيل بنزيمة عن ريال مدريد يطوي صفحة الثلاثي المدمر "بي بي سي" إلى الأبد

يرحل الفرنسي كريم بنزيمة عن ريال مدريد الإسباني ومعه يودع أنصار النادي الملكي آخر أضلاع المثلث الهجومي الرهيب الذي عُرف إعلاميا باسم "بي بي سي" (BBC) وتألق لسنوات حاصدا العديد من البطولات.

وشارك بنزيمة في آخر لقاء له مع ريال مدريد اليوم الأحد على ملعب سانتياغو برنابيو ضد أتليتك بيلباو في الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الإسباني، مُنهيا مسيرة حافلة مع الفريق بدأت عام 2009.

وترى صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية أنه برحيل بنزيمة لن يكون هناك أي أثر للهجوم الذي أثار الرعب في القارة العجوز.

هذا الثلاثي تألف إلى جانب بنزيمة من البرتغالي كريستيانو رونالدو والويلزي غاريث بيل، وقد حققوا معا 4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا في المواسم الخمسة التي تزاملوا فيها.

وكان كريستيانو هو أول من غادر ريال مدريد من أضلاع المثلث وحدث ذلك صيف 2018 بعد المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا التي حقق فيها الميرنغي اللقب على حساب ليفربول، حيث انتقل إلى صفوف يوفنتوس.

ولحق الويلزي برونالدو إلى خارج ملعب سانتياغو برنابيو في صيف 2022 انتقل بعدها إلى "لوس أنجلوس إف سي" الأميركي، وبعد عام واحد فقط يغادر الآن بنزيمة.

وعرف العالم ظهور هذا المثلث في صيف 2013 عندما وصل بيل إلى ريال مدريد قادما من توتنهام في صفقة قياسية بلغت حدود 100 مليون يورو.

وفي الموسم الأول لهم معا 2013-2014 استعاد ريال مدريد عرشه الأوروبي بالتتويج بلقب دوري الأبطال للمرة العاشرة.

ووفق "ماركا" فإن هذا اللقب كان بمثابة البداية لهيمنة النادي الملكي على أمجد البطولات الأوروبية، حيث فاز بـ3 ألقاب متتالية وذلك في مواسم 2015-2016، 2016-2017، 2017-2018.

وقبل ظهور الثلاثي الخطير كان في حوزة ريال مدريد 9 ألقاب في دوري الأبطال ارتفعت في ظرف 5 مواسم إلى 13.

وأشارت "ماركا" إلى أنّ "بي بي سي" قدّموا عروضا مبهرة خلال هذه الفترة حيث تولى كريستيانو مهمة تسجيل الأهداف في المقام الأول وهو الأمر الذي فعله بيل وبنزيمة ولكن بدرجة أقل بالإضافة إلى دورهما البارز في صناعة الأهداف.

Il ne reste plus rien de la légendaire BBC au Real Madrid. 💔 pic.twitter.com/jxFcBoZx3e — Actu Foot (@ActuFoot_) June 4, 2023

وبرحيل بنزيمة سيبحث ريال مدريد عن مهاجم آخر يرتدي الرقم 9 مع العلم أنه لا يوجد أي لاعب نجح في تعويض كريستيانو وبيل بارتداء الرقمين 7 و11 على أحسن وجه وجميع هذه الأرقام باتت متاحة الآن.

وسجل الثلاثي الرهيب 442 هدفا في 5 مواسم وفازوا معا بـ13 لقبا وكانت أفضل حصيلة جماعية لهم في موسم 2014-2015 بإحرازهم 100 هدف بواقع 61 لكريستيانو و22 لبنزيمة و17 لبيل.

ويرحل بنزيمة عن ريال مدريد بعدما تُوج بـ25 لقبا إضافة إلى أنه اللاعب الخامس الأكثر ظهورا في المباريات بتاريخ النادي بواقع 648، وثاني هدافي ريال مدريد برصيد 353 هدفا وفق الموقع الرسمي للميرنغي.