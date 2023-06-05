انعطافة في انتقال ميسي إلى الهلال.. الأرجنتيني يطلب تأجيل المفاوضات والنادي السعودي يحذّر

يبدو أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يريد أن يعطي فرصة أكبر ووقتا أكثر لبرشلونة لمحاولة ترتيب أوضاعه وإعادته إلى منزله.

ورغم التقارير التي أكدت أنه يحسم مستقبله خلال ساعات أو أيام فإن تقارير إعلامية تحدثت عن أنه يريد أن يتريث قبل اتخاذ قراره وانتظار أن يحل البرسا أموره المالية حتى آخر لحظة ويقدم عرضا رسميا له مع ضمان بأنه يسجل في الليغا.

ووفقا لهذه الرغبة، زعم موقع "غول" العالمي (Goal.com) طلب ميسي من بيئته نقل رسالة إلى ممثلي الهلال مفادها أنه ينوي تأجيل المفاوضات مع "الزعيم" حتى 2024.

ويتابع الموقع أن أعضاء وفد الهلال -الذين كانوا يعقدون اجتماعا مع وكلاء اللاعب- تفاجؤوا بطلب ميسي بعد أن كانوا يظنون أن توقيعه قريب، وكانوا يأملون أن يعلن عن قدومه إلى السعودية هذا الأسبوع وينظم له حفل تقديم مبهر.

وبحسب المعلومات التي نشرتها صحيفة "سبورت" (Sport) الكتالونية، فإن ممثلي الهلال حذروا من أن الصفقة إذا لم تتم في الميركاتو الصيفي الحالي فإن عرض 2024 لن يكون بنفس القيمة ولا امتيازات العرض الحالي.

وتحدثت الصحيفة على أن العرض المقدم لميسي يتراوح بين 500 و600 مليون يورو في الموسم وبعقد يمتد لموسمين.

لكن الدولي الأرجنتيني يريد العودة إلى البرسا الفريق الذي أجبر على تركه قبل عامين، بحسب تأكيد سبورت.

وتابعت أن زوجته وأطفاله يعطون الأولوية لهذا الخيار ويفضلون استكشاف أحدث الخيارات لمعرفة ما إذا كانت العودة قابلة للتطبيق حتى يومنا هذا، وعلى الرغم من حقيقة أن الليغا ستوافق على خطة جدوى نادي برشلونة فإنه لا يزال يتعين القيام بخطوات أخرى حتى يتمكن نادي برشلونة من تحقيق حلمه في استعادة ميسي.