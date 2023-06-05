الدوري الإيطالي.. أتالانتا وروما يشاركان في الدوري الأوروبي ويوفنتوس بدوري المؤتمر

اقتنص أتالانتا وروما المركزين الخامس والسادس في جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، المؤهلين لبطولة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل.

وأنهى يوفنتوس مسيرته في المسابقة المحلية بالمركز السابع المؤهل لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي، بينما بات فيرونا الفريق الثالث الذي يودع البطولة ويهبط للدرجة الثانية رفقة سامبدوريا وكريمونيزي.

وتغلب أتالانتا 5-2 على ضيفه مونزا، في المرحلة الأخيرة للبطولة، التي شهدت فوز روما 2-1 على ضيفه سبيزيا، ويوفنتوس على ضيفه أودينيزي بهدف نظيف، وميلان على ضيفه فيرونا 3-1 وبولونيا على مضيفه ليتشي 3-2.

وعلى الملعب الأولمبي بالعاصمة الإيطالية روما، قلب روما تأخره بهدف نظيف أمام ضيفه سبيزيا إلى انتصار ثمين.

وبادر سبيزيا بالتسجيل عن طريق ديميتريوس نيكولاو في الدقيقة السادسة، قبل أن يتعادل نيكولا زالفيسكي لمصلحة روما في الدقيقة الـ43.

ومنح النجم الأرجنتيني باولو ديبالا النقاط الثلاث لمصلحة روما، عقب تسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 90 من ركلة جزاء.

ورفع روما رصيده بهذا الفوز إلى 63 نقطة في المركز السادس، بينما توقف رصيد سبيزيا عند 31 نقطة في المركز الـ17 (الرابع من القاع).

وحقق أتالانتا فوزا كبيرا 5-2 على ضيفه مونزا، ليحجز مقعده في بطولة الدوري الأوروبي.

وأحرز الهولندي تيون كوبمينرس الهدفين الأول والثاني لأتالانتا (12 و45)، فيما قلص أندريه كولياني الفارق بتسجيله الهدف الاول لمونزا في الدقيقة الـ51.

وعزز راسموس هويلوند تقدم أتالانتا بإحرازه الهدفين الثالث (74)، ثم عاد كوبمينرس لهز الشباك مرة أخرى مسجلا الهدف الرابع لأصحاب الأرض (79).

وارتفع رصيد أتالانتا إلى 64 نقطة في المركز الخامس، وتوقف رصيد مونزا عند 52 نقطة في المركز الـ11.

واختتم يوفنتوس مشواره في البطولة بالفوز على أودينيزي بهدف نظيف سجله فيديريكو كييزا في الدقيقة الـ68.

وارتفع رصيد يوفنتوس إلى 62 في المركز السابع، بينما توقف رصيد أودينيزي عند 46 نقطة في المركز الثاني عشر.

وأصبح يتعين على فيرونا خوض الدور الفاصل لتفادي الهبوط، إثر خسارته 1-3 أمام مضيفه ميلان.

وارتفع رصيد ميلان إلى 70 نقطة في المركز الرابع، بينما توقف رصيد فيرونا عند 31 نقطة في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع) الذي يخوض صاحبه الدور الفاصل لتفادي الهبوط.