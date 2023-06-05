الجزائري بن سبعيني ينضم إلى دورتموند الألماني بصفقة انتقال حرّ

انضم الجزائري رامي بن سبعيني إلى بوروسيا دورتموند بصفقة انتقال حرّ حتى عام 2027، وفقا لما أعلن النادي الألماني الاثنين.

وقال المدير الرياضي لدورتموند سيباستيان كيهل -في بيان- "رامي لاعب في أوج عطاءاته.. في محادثاتنا معه، رأينا رغبة غير مشروطة في اللعب من أجل الألقاب مع بوروسيا دورتموند".

ويصل بن سبعيني (28 عاما) إلى وصيف بطل ألمانيا بعد قرار بوروسيا مونشنغلادباخ ألا يجدد عقده الذي ينتهي هذا الصيف.

وتابع كيهل "اكتسب الكثير من الخبرة المحلية والدولية في الدوري الألماني والدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، علاوة على ذلك فهو جزء لا يتجزأ من المنتخب الوطني في بلاده".

ووصل الدولي الجزائري الذي يلعب في مركز الظهير الأيسر إلى غلادباخ صيف عام 2019 قادما من رين الفرنسي، وسجل للفريق الألماني 25 هدفا، وقدم 8 تمريرات حاسمة في 113 مباراة.

وسيحل بن سبعيني بدلا من البرتغالي رافايل غيريرو الذي انتهى عقده مع نهاية الموسم.

وحقق بن سبعيني لقب كأس أمم أفريقيا 2019 مع الجزائر، وفي رصيده 6 أهداف في 53 مباراة دولية.

وفشل دورتموند في إنهاء سطوة بايرن ميونخ على لقب البوندسليغا وتحقيق لقبه الأول منذ 2012، بتعادله في المرحلة الأخيرة على أرضه ضد ماينتس، ليحل وصيفا بفارق الأهداف عن النادي البافاري.