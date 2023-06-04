هذا بديل بنزيمة في ريال مدريد

يسابق ريال مدريد الوقت وسوق الانتقالات الصيفية ويرمي بكل ثقله فيها لضم لاعبين بدلاء للراحلين عن الفريق، وفي مقدمتهم قائده وأكثر اللاعبين المتوجين بالألقاب في تاريخه (كريم بنزيمة).

وفي بيان إعلان رحيل النجم الفرنسي، قال ريال مدريد "كانت مسيرة كريم بنزيمة في ريال مدريد مثالا يحتذى به وقد مثّل قيم نادينا. لقد حصل كريم بنزيمة على حق تقرير مستقبله".

وتابع البيان "استمتع المشجعون في جميع أنحاء الأرض بسحره وتميزه في كرة القدم، وهو أحد أكبر أساطير نادينا وأحد أكثر الأساطير تميزا في كرة القدم العالمية".

وعليه يمم "الملكي" وجهه صوب اللاعبين الشباب القادرين على شغل مكان بنزيمة وفي مقدمتهم النجم الألماني كاي هافرتز لاعب تشلسي والذي يعد على رأس أولويات الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب "الميرينغي".

ورغم أن المفاوضات المباشرة بين الجانبين لم تبدأ بعد ولكن "البلوز" -وفق تقارير إعلامية- منفتح على بيع هافرتز (24 عاما) مقابل مبلغ معتبر من المال وسط توقعات بأن تنطلق المحادثات بشكل مباشر قريبا.

وانتقل الدولي الألماني إلى تشلسي في سبتمبر/أيلول 2020 بعقد يمتد 5 سنوات وبصفقة وصلت قيمتها إلى 60 مليون يورو.

وسجل هافرتز هدف الفوز للفريق اللندني في مرمى مانشستر سيتي بنهائي دوري أبطال أوروبا.

وأصبح بنزيمة رابع لاعب يرحل عن صفوف ريال مدريد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بعد ماركو أسينسيو وماريانو دياز وإدين هازارد.