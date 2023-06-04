من التجديد إلى الرحيل.. القصة الكاملة لمسار عرض انتقال بنزيمة من ريال مدريد إلى الاتحاد السعودي

قبل أشهر قليلة وبعد انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي، طُرح في وسائل الإعلام وعبر مواقع التواصل عدد من الأسماء المرشحة للحاق بـ"صاروخ ماديرا" إلى المملكة، وفي مقدمتهم النجمان ليونيل ميسي وكريم بنزيمة.

ويومها، سُلط الضوء أكثر على ميسي بسبب نجوميته الساحقة وفوزه مع منتخب الأرجنتين بكأس العالم، لكن "الحكومة" كان -على ما يبدو- يطبخ عملية انتقاله إلى الاتحاد على نار هادئة، وبعيدا عن الكاميرات وفلاشاتها ووسائل التواصل ومنشوراتها.

وقبل أسابيع قليلة، طفت على السطح أخبار عن أن بنزيمة أبلغ ريال مدريد "شفهيا" بموافقته على التمديد لموسم واحد حتى صيف 2024، وهي عادة يعتمدها الملكي إذ يجدد عقد نجومه موسما واحدا عندما يتقدمون في السن، لكنه لم يوقع خطيا أو يُحَدد موعد للإعلان لوسائل الإعلام عن هذا الموضوع.

وهذه الأخبار أخذت منحى جديدا عندما خرج عرض الاتحاد إلى الإعلام وبتفاصيله، وهي: عقد لموسمين مقابل 100 مليون يورو صافية، إضافة إلى حقوق الصور -التي تقدر بالملايين- كاملة للاعب، فضلا عن امتيازات أخرى.

وعندما سأل أحد الصحفيين بنزيمة عن مستقبله، لم يكن جوابه واضحا بل ضبابيا ويحتمل الوجهتين: الرحيل والبقاء، وقال إن الإنترنت ليست الحقيقة، وإنه سيكون موجودا في المباراة القادمة لريال مدريد (الليلة ضد أتلتيك بلباو).

وكان الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب "الميرينغي" حاسما أيضا في موضوع بقاء بنزيمة، وقال "بنزيمة لديه بند يسمح له بتمديد عقده حتى صيف 2024، ولهذا ليست لدي أي شكوك بشأن بقائه في الفريق".

هنا، بدأ الحديث تدريجيا عن تعديل في موقف أفضل لاعب في العالم الموسم الماضي، وبأنه أخبر ناديه بالعرض وأنه يدرسه جديا، لتخرج اليوم الأخبار شبه المؤكدة بأن بنزيمة قبِل عرض الاتحاد السعودي، ويليه بيان من ريال مدريد يعلن رحيل اللاعب نهاية الموسم بعد إنهاء عقده بـ"التراضي"، بعد 14 موسما ومسيرة حافلة بالألقاب.

وجاء في بيان الريال، قبل ساعات قليلة من المباراة الأخيرة في الدوري ضد ضيفه أتلتيك بلباو: "توصل ريال مدريد وقائدنا كريم بنزيمة لاتفاق لإنهاء فترته الرائعة التي لا تنسى كلاعب في نادينا".

وأضاف "كانت مسيرة بنزيمة في ريال مدريد مثالا للتصرف والاحترافية، ومثل قيم نادينا. استحق كريم بنزيمة حق تقرير مستقبله".

وبعد وقت قصير من إعلان رحيل بنزيمة، اليوم الأحد، كشفت قناة الإخبارية السعودية الرسمية أن نادي اتحاد جدة توصل إلى اتفاق معه في عقد يمتد موسمين.

وذكرت القناة أن رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي ونائبه أحمد كعكي موجودان في العاصمة الإسبانية مدريد، للتوقيع الرسمي مع بنزيمة في صفقة انتقال قياسية قادما من ريال مدريد، بينما لم يعلن نادي الاتحاد شيئا بعد.

وتوج الاتحاد بلقب الدوري السعودي الموسم الحالي للمرة الأولى منذ عام 2009، بعد سباق قوي مع النصر وقائده رونالدو.

ويأمل الاتحاد في ضم أفضل لاعب في العالم لعام 2022، للمشاركة في صفوفه في كأس العالم للأندية المقبلة المقررة في ديسمبر/كانون الأول المقبل في السعودية.

وأصبح بنزيمة -الذي انضم إلى الريال في 2009 قادما من أولمبيك ليون- رأس حربة الفريق ومصدر الخطورة الأكبر بعد رحيل رونالدو إلى يوفنتوس في 2018.

وسجل بنزيمة أكثر من 350 هدفا لصالح ريال، ويحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين التاريخيين للنادي خلف رونالدو.

وكان 2021-2022 أفضل مواسم بنزيمة مع الفريق، إذ أحرز 44 هدفا في كل المسابقات، ليقود فريقه لتعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بدوري أبطال أوروبا باللقب رقم 14، وكذلك التتويج بطلا للدوري الإسباني.

وفي دوري الأبطال، ساعد الريال في قلب تأخره في دور الستة عشر ودور الثمانية وقبل النهائي أمام باريس سان جيرمان وتشيلسي ومانشستر سيتي على الترتيب، بهز الشباك في لقاء الإياب في كل مواجهة.

وبفضل دوره المحوري، فاز بالكرة الذهبية ليصبح أول فرنسي يفوز بالجائزة منذ فعلها زين الدين زيدان في 1998 والخامس إجمالا.

وحقق 25 لقبا مع ريال بينها دوري الأبطال 5 مرات والدوري الإسباني 4 مرات وكأس الملك 3 مرات.

وجاء رحيل بنزيمة بعد يوم واحد من إعلان ريال مغادرة إيدن هازارد النادي بعدما اتفق الطرفان على إنهاء عقده، الذي يتبقى فيه عام واحد، بالتراضي كما أكد النادي رحيل لاعب خط الوسط ماركو أسينسيو والمهاجم ماريانو دياز.