كيف دخل ماريانو دياز تاريخ ريال مدريد من الباب الخلفي؟

دخل ماريانو دياز -الذي يعيش ساعاته الأخيرة بين جدران نادي ريال مدريد- تاريخ النادي الملكي ولكن من الباب الخلفي، وفق تقرير إسباني.

وأعلن ريال مدريد -أمس السبت- رحيل دياز عن صفوف النادي، ليكون ثاني اللاعبين المغادرين وقت ذلك الإعلان بعد زميله ماركو أسينسيو.

وذكرت صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية أنه لم يسبق لأي لاعب في تاريخ ريال مدريد الممتد لأكثر من 120 عاما، أن لعب أقل عدد من المباريات وسجل أقل عدد من الأهداف، على الرغم من وجوده لفترة طويلة مع "الميرنغي".

وأوضحت أن دياز أمضى 6 مواسم مع ريال مدريد، أولها عندما تم تصعيده من فريق الشباب في موسم 2016-2017، و5 أخرى منذ عودته من نظام الإعارة من ليون صيف عام 2018.

وخلال مسيرته كاملة، شارك ماريانو في 84 مباراة بجميع البطولات، بواقع 2217 دقيقة، سجل خلالها 12 هدفا وقدم لزملائه 3 تمريرات حاسمة. وعليه، فإن اللاعب البالغ من العمر 29 عاما لعب بمعدل 14 مباراة وسجل هدفين فقط في الموسم الواحد، بواقع هدف واحد في كل 185 دقيقة.

وتؤكد "ماركا" أنه على الرغم من مرور مئات المهاجمين على ريال مدريد، فإنه لا تُوجد حالة شبيهة بماريانو.

ومع ذلك، فإن ماريانو سيرحل عن ريال مدريد في نهاية الموسم الحالي 2022-2023 بسجل مثير للإعجاب على صعيد الألقاب الجماعية مع الفريق.

فقد حقق ماريانو 13 لقبا مع ريال مدريد، هي:

الدوري الإسباني (3 مرات).

كأس السوبر الإسباني (مرتان).

كأس ملك إسبانيا (مرة واحدة).

دوري أبطال أوروبا (مرتان).

كأس العالم للأندية (مرتان).

كأس السوبر الأوروبية (3 مرات).

وأوضحت "ماركا" أن ماريانو حقق ألقابا مع ريال مدريد تجاوزت ما فاز به أساطير النادي مثل فيرينتس بوشكاش، وخوانيتو، وخوسيه سانتاماريا، وهوغو سانشيز.

ويخوض ريال مدريد آخر مباراة له في الموسم الجاري عندما يستضيف نظيره أتليتك بيلباو على ملعب سانتياغو برنابيو اليوم الأحد، ضمن الجولة الـ38 من الدوري الإسباني.

وبحسب "ماركا"، فإنه من الوارد ألا يحصل دياز على فرصة اللعب في هذه المباراة أيضا وتوديع الجماهير من خلال تواجده على العشب، إلا إذا تغيرت خطط المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بشكل مفاجئ.