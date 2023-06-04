أعلن نادي ريال مدريد ثاني الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد أن قائده وهدافه الفرنسي كريم بنزيمة سيترك النادي في نهاية الموسم الجاري بعد 14 موسما في صفوفه.

وبدا أن النجم الفرنسي البالغ عمره 35 عاما سيستمر في صفوف النادي الإسباني لعام آخر بعد موسم 2022-2023 الذي عانى فيه من الإصابات وغاب فيه عن كأس العالم في قطر.

لكنه عدل عن رأيه بعدما تلقى عرضا وصلت قيمته بحسب تقديرات وسائل الإعلام إلى أكثر من 100 مليون يورو (107.05 ملايين دولار) من السعودية.

وقرر بنزيمة إبطال بند تمديد عقده لموسم واحد ليصبح لاعبا حرا.

وكتب ريال مدريد في بيان صدر قبل ساعات قليلة من المباراة الأخيرة في الدوري ضد ضيفه أتلتيك بلباو "اتفق ريال مدريد وقائده كريم بنزيمة على إنهاء فترة رائعة لا تنسى كلاعب لنادينا".

وذكرت صحيفة "آس" (AS) أن بنزيمة توصل إلى اتفاق للانتقال إلى نادي الاتحاد السعودي وتوقيع عقد يمتد عامين سيحصل خلالهما على مبلغ 200 مليون يورو معفاة من الضرائب.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في نادي الاتحاد قوله إن مفاوضات متقدمة تُجرى بين النادي واللاعب، ولم تتبق سوى بعض التفاصيل لحسم الصفقة بشكل رسمي، موضحة أن العقد سيمتد موسمين.

وحسب "آس"، فإن بنزيمة تواصل مع زميله السابق في ريال مدريد الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو لسؤاله عن الدوري السعودي وطبيعة الحياة في المملكة.

وفي حال رحيل بنزيمة عن ريال مدريد سيكون قد أنهى 14 موسما في صفوف الفريق بعدما انضم إليه عام 2009 قادما من ليون الفرنسي.

وخلال تلك الفترة خاض بنزيمة 647 مباراة بقميص ريال مدريد، وسجل 353 هدفا، وقدم 165 تمريرة حاسمة.

وحصد بنزيمة مع ريال مدريد 25 بطولة، أبرزها دوري أبطال أوروبا 5 مرات، والدوري الإسباني 4 مرات، وكأس ملك إسبانيا 3 مرات.

وينتهي عقد بنزيمة مع ريال مدريد في يوليو/تموز المقبل، وكان على أعتاب تمديده موسما إضافيا، لكن يبدو أن العرض السعودي عجل برحيل النجم الجزائري الأصل عن النادي "الملكي".