شاهد.. هالك "الوحش" يسجل هدفا مذهلا في الدوري البرازيلي

خطف المهاجم البرازيلي هالك لاعب أتلتيكو مينيرو، الأضواء من بطولة الدوري المحلي في بلاده بتسجيله هدفا مذهلا بتسديدة قوية من مسافة بعيدة.

وقاد هالك فريقه للفوز على مضيفه كروزيرو في المباراة التي أقيمت -اليوم الأحد- على ملعب جوفيرنادور ماغاليس ضمن الجولة التاسعة من الدوري البرازيلي بإحرازه الهدف الوحيد في الدقيقة 27.

واحتسب الحكم خطأ لمصلحة أتلتيكو مينيرو على بعد 10 ياردات من دائرة المنتصف ليتخذ هالك قرارا مفاجئا بتسديد الكرة باتجاه المرمى مباشرة على الرغم من بُعد المسافة، فأطلق تصويبة صاروخية إلى شباك رافائيل كابرال حارس كروزيرو.

