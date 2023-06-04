شاهد- الحسم في المغرب.. فوز صعب للأهلي على الوداد في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا

فاز فريق الأهلي المصري على ضيفه الوداد المغربي 2-1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وتقدم الأهلي بهدف سجله الجنوب أفريقي بيرسي تاو في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وأضاف محمود عبد المنعم كهربا الهدف الثاني في الدقيقة الـ59، قبل أن يسجل سيف الدين بوهرة هدف الوداد في الدقيقة الـ86.

ويحتاج الأهلي للفوز أو التعادل بأي نتيجة ليتوج بلقبه الـ11 في البطولة، في حين يكفي الوداد الفوز بهدف نظيف لكي يحافظ على لقبه الذي حققه العام الماضي.

وهذه هي المرة الـ16 التي يسجل فيها الأهلي ظهوره في نهائي دوري الأبطال، معززا رقمه القياسي كأكثر الفرق تأهلا لهذا الدور في تاريخ البطولة، بينما كانت هذه هي المشاركة السادسة للوداد في النهائي.

وكانت هذه هي المرة الثالثة التي يلتقي فيها الفريقان في نهائي المسابقة القارية بعد عامي 2017 و2022.