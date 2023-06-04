تقرير أكد حصول الصفقة وكشف موعد إعلانها.. ميسي يقترب من الهلال السعودي مقابل 400 مليون يورو في الموسم

أجمعت الصحف الإسبانية البارزة على أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بات قاب قوسين أو أدنى من الانتقال لنادي الهلال السعودي، وبالتالي فشل مساعي نادي برشلونة في استعادته بعد عامين من رحيله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وشارك ميسي في آخر مباراة رسمية له مع باريس سان جيرمان أمس السبت والتي خسرها فريق العاصمة الفرنسية أمام مضيفه كليرمون فوت بنتيجة 2-3 في الجولة الختامية من الدوري الفرنسي.

وقبل تلك المباريات بساعات أعلن باريس سان جيرمان في بيان رسمي رحيل "البرغوث"، موجها الشكر له على الفترة التي أمضاها معه، فيما حرص رئيس النادي القطري ناصر الخليفي على تكريمه بعد مباراته الأخيرة مع الفريق.

وبعد انتهاء حقبة ميسي رسميا مع سان جيرمان تتجه الأنظار الآن نحو محطته المقبلة، والتي ستكون على الأرجح بين برشلونة وإنتر ميامي الأميركي والهلال السعودي الذي يبدو الأقرب لضمه في صفقة "خيالية" بحسب تقارير إسبانية.

وقالت صحيفة "سبورت" (sport) إن الهلال يستعد بالفعل للإعلان الرسمي عن انضمام ميسي لصفوفه خلال الأسبوع الجاري، موضحة أن ذلك سيكون بعد غد الثلاثاء.

وحسب الصحيفة، فإن ميسي يخطط للإعلان عن فريقه المستقبلي في أسرع وقت ممكن، حتى لا يتحول الحديث عن مستقبله إلى "مسلسل تلفزيوني".

وقدّم الهلال عرضا فلكيا سيجعل من البرغوث اللاعب الأعلى أجرا في العالم، وبمسافة بعيدة عن غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يتقاضى 200 مليون يورو سنويا من النصر.

ووصل عرض الهلال إلى 400 مليون يورو في الموسم الواحد وفق "سبورت"، وهي أرقام لم يسبق لها مثيل في عالم كرة القدم.

في هذه الأثناء، أشارت الصحيفة إلى أن برشلونة ما زال مصمما على التعاقد مع ميسي، لكنه وحتى اللحظة غير قادر على تقديم عرض رسمي لبطل العالم مع الأرجنتين.

Lionel Messi's final Ligue 1 numbers 🇫🇷 pic.twitter.com/ml3e7LyLoE — GOAL (@goal) June 4, 2023

بدورها، أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" (mundodeportivo) أن مسلسل ميسي اقترب من حلقاته الأخيرة، مشيرة إلى أن الهلال يملك الحظ الأوفر في التعاقد مع اللاعب، فيما لا تراجع بمنسوب التفاؤل في برشلونة.

وأضافت أن نادي الهلال يتحرك بكل جدية في الوقت الحالي لإتمام الاتفاق مع ميسي وجهز كل ما يلزم، لدرجة أن مسؤولي النادي يعتبرون الصفقة أمرا محسوما ومفروغا منها، ولم يتبق سوى الإعلان الرسمي عنها.

في المقابل، أفادت صحيفة "ماركا" (Marca) المدريدية أن ميسي تلقى خلال الساعات الأخيرة عرضا رسميا من نادي إنتر ميامي الأميركي.

وأوضحت أن عرض إنتر ميامي يتضمن اللعب في صفوفه لمدة 3 مواسم على الأقل مع راتب "معقول" لكنه لا يقترب بأي حال من الأحوال من العرض الذي قدمه نادي الهلال.

وتؤكد "ماركا" أن إنتر ميامي والهلال هما الناديان الوحيدان اللذان قدما عرضا رسميا لأفضل لاعب في العالم 7 مرات.

يذكر أن ميسي شارك مع باريس سان جيرمان في 75 مباراة بجميع البطولات، سجل خلالها 32 هدفا وقدم 35 تمريرة حاسمة.

كما تُوج بلقب الدوري الفرنسي في الموسمين الجاري والماضي، إضافة إلى لقب في كأس السوبر المحلي، بينما فشل في التتويج بكأس فرنسا أو دوري أبطال أوروبا.