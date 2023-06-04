تقارير إعلامية تتوقع رحيله.. اجتماع حاسم الأسبوع المقبل بين الفرنسي غالتييه وإدارة سان جيرمان

قال كريستوف غالتييه مدرب باريس سان جرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، أمس السبت، إنه "ليس لديه" أي خبر من الإدارة بشأن مستقبله، قبل اجتماع مقرر "في بداية الأسبوع لتقييم" الموسم.

وفي وقت أعلنت فيه صحيفة "ليكيب" الرياضية أن سان جيرمان ينوي التخلي عن خدماته، أكد غالتييه -في معرض رده على سؤال لقناة "كنال بلوس" بشأن مستقبله- أنه ليس لديه علم بذلك.

وقال "رأيت أن هاتفي كان يهتز كثيرا، لذا تحدثت مع (مدير الكرة البرتغالي) لويس كامبوس خلال النهار، واتفقنا على أن نلتقي بداية الأسبوع لتقييم الموسم. ثم سنرى ما القرارات التي ستتخذها الإدارة".

وجدد غالتييه حماسه لمواصلة مشواره مع نادي العاصمة المرتبط معه بعقد حتى نهاية الموسم المقبل، وقال "لا يوجد سبب لكي لا أكون (متحمسا)".

قبل ذلك بدقائق قليلة، أُطلقت صيحات الاستهجان ضد المدرب من قبل جزء من جماهير "حديقة الأمراء"، خلال الاحتفالات بالفوز باللقب الحادي عشر في تاريخ النادي، ولهذا غادر المنصة قبل الصورة التذكارية لتخليد الفريق البطل.

وعلَّق غالتييه، في مؤتمر صحافي عقب المباراة الأخيرة في الموسم التي خسرها النادي الباريسي أمام ضيفه كليرمون 2-3، قائلا "عندما يسلم الكأس، فإن ذلك يخص اللاعبين، ومن التواضع السماح للاعبين بالاحتفال والغناء معًا، كما فعلت عندما كنا أبطالًا مع ليل (…)، في غرفة الملابس، كنت مختلفًا".

وأضاف "كان مستوانا متوسطا جدا في النصف الثاني من الموسم، حيث خسرنا 7 مرات. أفهم أن هناك خيبة أمل ممزوجة مع فرحة هذا اللقب. قاومنا حتى النهاية. عندما يكون هناك حب، يمكن أن يكون هناك غضب أيضًا"، في إشارة إلى استياء الجماهير.

واعترف غالتييه -الذي عُيِّن الصيف الماضي- بأنه عاش موسما معقدا، وأوضح "الآن أنا أعلم كيف يكون الحال أمام محكمة الإعلام. كان هناك القليل جدًا من العطف، وأحيانًا الإهانات، والكلمات غير اللائقة، كان يتعين علي التعامل معها. أنا مقتنع بأنني سأخرج منها أكثر قوة".

وتطرق غالتييه في معرض رده على سؤال بخصوص الأمر الذي ندم عليه هذا الموسم، إلى "إدارة ما بعد كأس العالم، من الواضح أن هناك أشياء يجب تحليلها، لأن هذا هو السبب في أننا واجهنا صعوبات وإصابات، وفي هذا الصدد يتعين علينا العمل والتطور حتى لا تكون هناك فجوة كهذه في حياة النادي".