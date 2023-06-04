بنزيمة يسجل هدف الوداع.. ريال مدريد يقبض على المركز الثاني في الليغا

سجل النجم الفرنسي كريم بنزيمة هدفا لريال مدريد في مباراته الأخيرة مع الفريق، وذلك بعدما أعلن النادي الملكي رحيله مع نهاية عقده أواخر الشهر الجاري، ليتعادل فريقه مع بيلباو 1-1، ضمن منافسات الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم بيلباو عن طريق أويهين سانسيت في الدقيقة الـ49، قبل أن يدرك بنزيمة التعادل من ضربة جزاء في الدقيقة الـ72.

وهذا الهدف هو رقم 354 للنجم الفرنسي في 644 مباراة.

وبعد رحيله عن النادي الملكي، أشارت تقارير صحفية عدة إلى اقترابه من الانضمام إلى اتحاد جدة السعودي الموسم المقبل، لينضم إلى زميله السابق في ريال مدريد ولاعب النصر الحالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 78 نقطة في المركز الثاني، بفارق 10 نقاط خلف برشلونة الفائز باللقب والذي يلعب في وقت لاحق من اليوم الأحد مع سيلتا فيغو، فيما رفع بيلباو رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثامن.

وضمن أوساسونا التأهل لتصفيات الدور المؤهل لمجموعات بطولة دوري المؤتمر الأوروبي الموسم المقبل، وذلك عقب فوزه على ضيفه جيرونا 2-1.

وسجل أنتي بوديمير هدفي أوساسونا (52 و55)، فيما سجل رينير خيسوس هدف جيرونا الوحيد في الدقيقة الـ75.

ورفع أوساسونا رصيده إلى 53 نقطة في المركز السابع، فيما أنهى جيرونا الموسم في المركز العاشر برصيد 49 نقطة.

وفي باقي مباريات الجولة، فاز ريال سوسيداد على ضيفه إشبيلية 2-1 وتعادل فياريال وأتلتيكو مدريد 2-2، فيما فاز مايوركا على رايو فاييكانو بثلاثية نظيفة.