الهلال السعودي يبدأ عملية ترميم شاملة في انتظار وصول ميسي

وجه الهلال السعودي رسائل شكر للمدرب رامون دياز ونجله ومساعده إميليانو، ولهدافه النيجيري أوديون إيغالو، ولاعب الوسط الأرجنتيني لوسيانو فييتو؛ بعد تأكد مغادرتهم في إطار عملية إصلاح شاملة في الموسم المقبل قد يكللها انضمام ليونيل ميسي.

وودع ميسي ناديه باريس سان جيرمان بالفعل، وتوقعت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن يكشف الهلال عن أغلى صفقة في التاريخ بضم بطل العالم بعد غدٍ الثلاثاء، كما أثيرت تكهنات حول ضم مواطنه أنخيل دي ماريا.

وحسب صحيفة "عكاظ" السعودية اليوم الأحد، فمن المتوقع وصول ميسي إلى الرياض في غضون 48 ساعة، قبل الإعلان رسميا عن انضمامه للهلال، لكن الصحيفة لم تتطرق للقيمة المالية للصفقة أو الراتب المتوقع للاعب.

وذكرت الصحفية أن النجم الأرجنتيني -المتوج مع بلاده بلقب مونديال قطر 2022- بصدد توقيع عقود انتقاله للهلال في غضون ساعات قليلة أثناء تواجده في العاصمة الفرنسية باريس.

وأكدت تواجد وفد سعودي حاليا في باريس، ومن المقرر عودته إلى الرياض قريبا برفقة النجم الأسطوري لبرشلونة الإسباني، الذي انتهى عقده للتو مع بطل الدوري الفرنسي.

ومن المنتظر أن يعين الهلال مدربا جديدا قبل خوض معسكر في النمسا الشهر المقبل استعدادا للموسم الجديد، وكان تيتي مدرب البرازيل السابق ولويس إنريكي مدرب إسبانيا وبرشلونة السابق من المرشحين، حسب وسائل إعلام محلية.

ونشر الهلال عبر تويتر صورة تعبيرية لرامون وهو يصفق أمام ممر شرفي من لاعبي الفريق الأزرق، وعلق بعبارة "شكرا رامون وإميليانو على كل شيء".

وانتهى عقد دياز مع بطل آسيا السابق بنهاية هذا الموسم، وكان الانفصال متوقعا بين الطرفين منذ أسابيع حين سمح النادي للمدرب المخضرم بالسفر إلى الأرجنتين للمرة الثانية في منتصف الموسم، لدعم عائلته بعد حادث سير أسفر عن وفاة شخص وإصابة اثنين، وتولى إميليانو قيادة الفريق مؤقتا.

واكتفى الهلال بالفوز بكأس ملك السعودية هذا الموسم، بعد احتلاله المركز الثالث بدوري المحترفين وخسارة نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا رد دياموندز الياباني، لكنه حقق نتائج بارزة في كأس العالم للأندية حين خسر النهائي 3-5 أمام ريال مدريد في فبراير/شباط الماضي.

وخلال فترتين مع الهلال، حقق دياز لقب الدوري مرتين، وكأس الملك مرتين، وخسر نهائي دوري الأبطال مرتين.

ورغم أن إيغالو هداف الهلال في الدوري برصيد 19 هدفا، ولم يتفوق عليه سوى عبد الرزاق حمد الله هداف الاتحاد (21) وأندرسون تاليسكا مهاجم النصر (20)، فإنه واجه انتقادات لغياب فاعليته في المباريات الكبرى، خاصة في دوري الأبطال، مما دفع الهلال لعدم تجديد عقد مهاجم مانشستر يونايتد السابق.

ووجه الهلال الشكر لإيغالو عبر تويتر ولفييتو أيضا الذي كان من أبرز المواهب الواعدة في الأرجنتين وإسبانيا لكن مسيرته تراجعت.

وتوقعت صحيفة "الرياضية" السعودية رحيل المهاجم المالي موسى ماريغا أيضا، مما يثير التكهنات بشأن إفساح المجال في الهجوم لوصول ميسي المرتقب.

