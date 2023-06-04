اتحاد العاصمة الجزائري يفوز بكأس الكونفدرالية الأفريقية
أحرز اتحاد العاصمة الجزائري لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه رغم هزيمته 1-صفر أمام ضيفه يانغ أفريكانز التنزاني في مباراة العودة اليوم السبت.
واستفاد اتحاد العاصمة من فوزه 2-1 في الذهاب في تنزانيا الأسبوع الماضي ليحصد اللقب مستفيدا من قاعدة الهدف خارج الأرض بعد التعادل 2-2 في النتيجة الإجمالية.
ودخل اتحاد العاصمة المباراة مفعما بالثقة بعد انتصاره في الذهاب واستدعاء أربعة لاعبين إلى تشكيلة منتخب الجزائر لأول مرة، خاصة مع الدعم الجماهيري الضخم قبل وأثناء المباراة.
🎉🎆 عرض كرنفالي من جماهير اتحاد الجزائر 🇩🇿#TotalEnergiesCAFCC | #USMAYNG | #beINFINAL pic.twitter.com/kVZuFXtlBM
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 3, 2023
لكن البداية كانت كارثية عندما تسبب سعدي رضواني في ركلة جزاء لم يتردد الحكم في احتسابها بعد تدخله على كينيدي موسوندا قبل اكتمال الدقيقة الخامسة.
وانبرى دجوما شاباني ليهز الشباك بنجاح ويشعل المباراة.
⚽️ يانغ أفريكانز يفتتح التسجيل من ركلة جزاء#TotalEnergiesCAFCC | #USMAYNG | #beINFINAL pic.twitter.com/6GEnJLZmUY
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 3, 2023
وبدا عبد الحق بن شيخة مدرب اتحاد العاصمة غاضبا من لاعبيه، وأشار إليهم بأنهم ما زالوا نائمين وطالبهم باليقظة مع استمرار تخبطهم.
وأرسل خالد بوسليو تمريرة عرضية حولها أيمن محيوص بضربة رأس بجوار المرمى بعد مرور نصف ساعة من اللعب.
وتدخل آدم عليلات لإنقاذ اتحاد العاصمة من فرصة خطيرة إذ أبعد الكرة قبل وصولها إلى فيستون مايلي الذي كان في مواجهة الحارس أسامة بن بوط.
وأتيحت لاتحاد العاصمة أخطر فرصة في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول عندما نفذ إسلام مريلي ركلة حرة إلى بوسليو الذي سددها مباشرة لكن الحارس دجيجوي ديارا أنقذها بثبات.
⚽️🔥 اتحاد الجزائر اقترب من تعديل الكفّة#TotalEnergiesCAFCC | #USMAYNG | #beINFINAL pic.twitter.com/gZArnC3bhE
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 3, 2023
وكان اتحاد العاصمة الطرف الأفضل في بداية الشوط الثاني بينما اعتمد يانج أفريكانز على الهجمات المرتدة ومحاولات بعيدة المدى.
وحصل اتحاد العاصمة على ركلة جزاء بعد تدخل إبراهيم حمد على توميسانغ أوربوني مهاجم صاحب الأرض في الدقيقة 56.
⚽️🧤 حارس يانغ أفريكانز يتصدى لركلة جزاء زين الدين بلعيد#TotalEnergiesCAFCC | #USMAYNG | #beINFINAL pic.twitter.com/IN4RVuhG3O
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 3, 2023
وتقدم زين الدين بلعيد لتسديد الكرة لكن الحارس ديارا أنقذها لترتد إلى محيوص الذي سددها في يد الحارس.
ومع مرور الوقت كثف يانج أفريكانز من محاولاته لكن بدون خطورة على مرمى بن بوط الذي انضم إلى تشكيلة جمال بلماضي مدرب الجزائر.