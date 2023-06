اعترف السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، قبل ساعات من إعلان رحيله بشكل رسمي عن ميلان الإيطالي، بوجود عرض من فريق جديد للانضمام إليه الصيف القادم، رغم تجاوز عمره 41 عاما.

وأكد إبراهيموفيتش -في مقابلة مع صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" (La Gazzetta dello Sport) الإيطالية- أن أدريانو غالياني رئيس نادي مونزا يتواصل معه باستمرار من أجل ضمه إلى الفريق.

وقال إبراهيموفيتش "غالياني يتواصل معي كل يوم منذ 3 سنوات، ويخبرني باستمرار أن مونزا مدينة جميلة وأنها تتمتع بطبيعة جذابة".

وأضاف "يخبرني دائما بأن العقد موجود على الطاولة، لكننا لم نتوصل إلى أي اتفاق، أنا حاليا لاعب في ميلان وفخور بذلك".

وفي أول مواسمه بالدوري الإيطالي على الإطلاق، يوجد مونزا بالمركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 52 نقطة، وفي أسوأ الأحوال سينهي الموسم بالمركز الـ 11، وقد يرتقي للتاسع، كل ذلك مرهون بنتائج مباريات الجولة الـ 38 (الأخيرة) من الكالتشيو.

أما إبراهيموفيتش فقد غاب عن ميلان معظم مباريات موسم 2022-2023 بسبب الإصابة حيث ظهر في 4 مباريات فقط، وجميعها بالدوري الإيطالي مسجلا هدفا واحدا.

وعن حالته البدنية، قال إبراهيموفيتش "ما يهمني الآن هو العودة إلى الملاعب، وإلا فإن شعوري بالسعادة سينتهي. ما زلت أريد ذلك ولكنني بحاجة إلى التوازن".

ويختتم ميلان صاحب المركز الرابع مباريات الموسم الحالي بمواجهة هيلاس فيرونا بالدوري غدا الأحد، وقد أكدت "لا غازيتا" بأن إبراهيموفيتش سيغيب عن هذه المواجهة أيضا.

وعلى الرغم من وصوله إلى 41 عاما فإن إبراهيموفيتش لا يفكر في الاعتزال، ويبدو مصمما على مواصلة اللعب حتى كأس أوروبا القادمة (يورو 2024 على الأقل).

وعند سؤاله عن إمكانية اتخاذ قرار الاعتزال، أجاب إبراهيموفيتش "لا أظن ذلك بل أعتقد أنه يجب أن أستمر في اللعب".

وبعد ساعات من تصريحات إبراهيموفيتش، أعلن ميلان، أن هذا اللاعب سيغادر الـ "روسونيري" بعد آخر مباراة له هذا الموسم ضد فيرونا.

وقال ميلان في بيان "مساء الأحد بعد المباراة الختامية للموسم، ميلان سيودّع إبراهيموفيتش في حفل مقتضب".

وأضاف "يودّ ميلان أن يشكر زلاتان على الوقت الرائع الذي قضيناه معا".

وكان إبراهيموفيتش عاملا رئيسا في ارتقاء ميلان لصدارة الكرة الإيطالية بعد عودته للنادي بصفقة انتقال حرّ أواخر 2019، مما ساعد على نهوض النادي من حالة الركود والفوز نهاية المطاف بلقب الدوري الموسم الماضي.

🚨 BREAKING: Zlatan Ibrahimovic will LEAVE AC Milan at the end of the season 🦁 (via @FabrizioRomano) pic.twitter.com/hTd13PEgKa

— 433 (@433) June 3, 2023