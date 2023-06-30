شاهد.. أفضل هدف في دوري الأبطال الموسم الماضي بتوقيع ميسي

اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" (UEFA) اليوم الجمعة أفضل هدف في النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا وكان بتوقيع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اللاعب السابق لباريس سان جيرمان، والذي تفوق على هدفين سجلهما البرازيلي فينيسيوس هداف ريال مدريد والنرويجي إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي.

وجاء هدف ميسي في مرمى بنفيكا البرتغالي بدور المجموعات والتي انتهت بالتعادل 1-1، بعد أن أدرك الفريق البرتغالي التعادل بهدف سجله دانيلو بيريرا خطأ في مرمى فريقه.

وتفوق ميسي على فينسيوس جونيور صاحب المركز الثاني بهدفه الذي سجله في مرمى مانشستر سيتي بذهاب نصف النهائي والذي انتهى بالتعادل 1-1.

وحل ثالثا هالاند بهدفه الذي سجله في فوز مانشستر سيتي 2-1 على دورتموند في دور المجموعات.

يذكر أن "السيتيزنز" ظفر بلقبه الأول في البطولة القارية الأم بفوزه الصعب بالنهائي على إنتر ميلان بهدف نظيف سجله الإسباني رودري.