رياضة

سابع الراحلين عن تشلسي.. مانشستر يونايتد يضم الإنجليزي ميسون ماونت

ماونت يحتفل بهدفه في مرمى ريال مدريد - المصدر: mason mount - TWITTER -
ماونت سجل 27 هدفا وقدم 22 تمريرة حاسمة في 129 مباراة بقميص تشلسي (مواقع التواصل)
30/6/2023

توصل مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى اتفاق للتعاقد مع لاعب الوسط ميسون ماونت من تشلسي لمدة 5 سنوات.

وحسب موقع "ذي أثليتك" (The Athletic) الإنجليزي، وافق تشلسي -بعد مفاوضات مكثفة- على عرض ثالث من مانشستر يونايتد بقيمة 55 مليون جنيه إسترليني (69 مليون دولار) إضافة إلى 5 ملايين جنيه إسترليني في شكل بنود أخرى.

وسيوقع ماونت (24 عامًا) الذي ينتهي عقده مع النادي اللندني العام المقبل، على عقد لمدة 5 سنوات مع خيار تمديد لعام إضافي.

تخرج ماونت من أكاديمية تشلسي وخاض موسمًا معارًا إلى فيتيس الهولندي (2017-2018) وآخر مع دربي كاونتي (2018-2019).

خاض مباراته الأولى مع تشلسي آب/أغسطس 2019، وسيغادر الفريق بعد أن لعب معه 129 مباراة في الدوري الممتاز سجل خلالها 27 هدفا وقدم 22 تمريرة حاسمة.

حقق ماونت مع البلوز لقب دوري أبطال أوروبا 2021 وكأس العالم للاندية.

دوليًا، خاض 36 مباراة مع المنتخب الإنجليزي وبدأ أساسيًا في نهائي كأس أوروبا عام 2021 الذي خسره بركلات الترجيح ضد إيطاليا.

وأحرز لاعب الوسط المهاجم 3 أهداف فقط في الدوري الموسم المنصرم مع تراجع مستواه ومعاناته الإصابات، علمًا أن تشلسي حل في المركز الثاني عشر.

وحلّ يونايتد ثالثًا الموسم المنصرم بإشراف المدرب الهولندي إريك تن هاغ، وحقق لقب كأس الرابطة منهيًا صياما عن الألقاب دام 6 أعوام، ولكنه عانى في تسجيل الأهداف.

والموسم الماضي، لعب ماونت 24 مباراة بالدوري وسجل 3 أهداف وصنع هدفين، لكنه تعرض لإصابة.

وأصبح ماونت اللاعب الثامن الذي يغادر تشلسي عقب نهاية الموسم الماضي 2022-2023، ضمن خطة إدارة النادي لإعادة بناء الفريق، عقب تعيين المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

وأبرز اللاعبين الذين غادروا أو يقتربون من المغادرة:

  • البرتغالي جواو فيلكس (إعارة من أتلتيكو مدريد)
  • الكرواتي ماتيو كوفاسيتش (انتقل إلى مانشستر سيتي)
  • الفرنسي نغولو كانتي (انتقل إلى الاتحاد السعودي)
  • السنغالي خاليدو كوليبالي (انتقل إلى الهلال السعودي)
  • الحارس السنغالي إدوارد ميندي (انتقل إلى الأهلي السعودي)
  • الألماني كاي هافرتز (انتقل إلى أرسنال)
  • الإنجليزي ماسون ماونت (يقترب من الرحيل إلى مانشستر يونايتد)
  • المغربي حكيم زياش (يقترب من الرحيل إلى النصر السعودي)
  • الإنجليزي روبن لوفتوس-تشيك (يفاوض ميلان الإيطالي)
  • السويسري دينيس زكريا (إعارة من يوفنتوس)
  • الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ (لديه عرض من ناد سعودي)
المصدر : مواقع إلكترونية