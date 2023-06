سابع الراحلين عن تشلسي.. مانشستر يونايتد يضم الإنجليزي ميسون ماونت

توصل مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى اتفاق للتعاقد مع لاعب الوسط ميسون ماونت من تشلسي لمدة 5 سنوات.

وحسب موقع "ذي أثليتك" (The Athletic) الإنجليزي، وافق تشلسي -بعد مفاوضات مكثفة- على عرض ثالث من مانشستر يونايتد بقيمة 55 مليون جنيه إسترليني (69 مليون دولار) إضافة إلى 5 ملايين جنيه إسترليني في شكل بنود أخرى.

وسيوقع ماونت (24 عامًا) الذي ينتهي عقده مع النادي اللندني العام المقبل، على عقد لمدة 5 سنوات مع خيار تمديد لعام إضافي.

تخرج ماونت من أكاديمية تشلسي وخاض موسمًا معارًا إلى فيتيس الهولندي (2017-2018) وآخر مع دربي كاونتي (2018-2019).

خاض مباراته الأولى مع تشلسي آب/أغسطس 2019، وسيغادر الفريق بعد أن لعب معه 129 مباراة في الدوري الممتاز سجل خلالها 27 هدفا وقدم 22 تمريرة حاسمة.

حقق ماونت مع البلوز لقب دوري أبطال أوروبا 2021 وكأس العالم للاندية.

دوليًا، خاض 36 مباراة مع المنتخب الإنجليزي وبدأ أساسيًا في نهائي كأس أوروبا عام 2021 الذي خسره بركلات الترجيح ضد إيطاليا.

وأحرز لاعب الوسط المهاجم 3 أهداف فقط في الدوري الموسم المنصرم مع تراجع مستواه ومعاناته الإصابات، علمًا أن تشلسي حل في المركز الثاني عشر.

وحلّ يونايتد ثالثًا الموسم المنصرم بإشراف المدرب الهولندي إريك تن هاغ، وحقق لقب كأس الرابطة منهيًا صياما عن الألقاب دام 6 أعوام، ولكنه عانى في تسجيل الأهداف.

