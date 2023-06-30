بعد أسبوع من انتقاله للدوري السعودي.. كانتي يشتري فريقا في بلجيكا

توصل لاعب الوسط الفرنسي نغولو كانتي المنتقل حديثا لنادي الاتحاد السعودي إلى اتفاق لشراء فريق "رويال إكسلسيور فيرتون" المنافس في دوري الدرجة الثالثة البلجيكي.

وقال النادي أمس الخميس إن نجم تشلسي السابق سيستحوذ على ملكية النادي من فلافيو بيكا اعتبارا من اليوم الجمعة.

ولم يكشف النادي عن التفاصيل المالية للصفقة.

N'Golo Kante is now the official owner of Belgian side Royal Excelsior Virton 💰🇧🇪 pic.twitter.com/HZjOoPu6Bv — ESPN FC (@ESPNFC) June 29, 2023

وجاء في البيان "السعادة لا تسع فلافيو لتمكنه من تسليم مفاتيح النادي إلى نغولو كانتي، وهو لاعب من طراز عالمي رفيع، ليس فقط لمهاراته الكروية، ولكن أيضا وقبل كل شيء لصفاته الإنسانية المشهود لها عالميا".

وتابع "سيسلم فلافيو النادي في حالة مالية جيدة حيث لا يعاني من أي ديون، سيتولى مجلس الإدارة الجديد المسؤولية في الأيام القليلة المقبلة".

وغادر كانتي أوروبا بعد فوزه بالدوري الإنجليزي الممتاز مع ليستر وتشلسي، كما قاد الفريق اللندني للفوز بدوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وساهم كانتي (32 عاما) بشكل كبير في فوز منتخب فرنسا بلقب كأس العالم 2018 في روسيا.

وكشفت وسائل إعلام أن كانتي انتقل إلى الاتحاد مقابل راتب سنوي قدر بـ100 مليون يورو وبعقد يمتد لـ4 مواسم.