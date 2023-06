بعد أسبوع من انتقاله للدوري السعودي.. كانتي يشتري فريقا في بلجيكا

توصل لاعب الوسط الفرنسي نغولو كانتي المنتقل حديثا لنادي الاتحاد السعودي إلى اتفاق لشراء فريق "رويال إكسلسيور فيرتون" المنافس في دوري الدرجة الثالثة البلجيكي.

وقال النادي أمس الخميس إن نجم تشلسي السابق سيستحوذ على ملكية النادي من فلافيو بيكا اعتبارا من اليوم الجمعة.

ولم يكشف النادي عن التفاصيل المالية للصفقة.

N'Golo Kante is now the official owner of Belgian side Royal Excelsior Virton 💰🇧🇪 pic.twitter.com/HZjOoPu6Bv

— ESPN FC (@ESPNFC) June 29, 2023