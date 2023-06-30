برشلونة يفسخ عقد أومتيتي بالتراضي

أعلن نادي برشلونة الإسباني فسخ عقد مدافعه الفرنسي صامويل أومتيتي الذي قضى الموسم الماضي معارا لصفوف فريق ليتشي الإيطالي.

وذكر برشلونة، عبر موقعه الرسمي اليوم الجمعة، أنه وأومتيتي توصلا إلى الاتفاق بفسخ العقد الذي كان من المقرر أن ينتهي بنهاية موسم 2025-2026.

وتمنى النادي الكتالوني التوفيق للاعب في مسيرته، وحظا طيبا في المستقبل.

وأوضح برشلونة، في بيانه، أن أومتيتي تمتع بموسم خال من الإصابات في إيطاليا، حيث قدم أفضل أداء له، وهو الأمر الذي كان مختلفا تماما عما كانت عليه الأحوال مع النادي الكتالوني حيث تسببت الإصابات في إعاقة تطوره، مشيرا إلى أنه شارك في 25 مباراة مع ليتشي.

وانضم الدولي الفرنسي السابق إلى برشلونة قادما من ليون الفرنسي في 2016، حيث فاز مع الفريق بـ7 ألقاب، الدوري الإسباني مرتين وكأس ملك إسبانيا 3 مرات وكأس السوبر الإسباني مرتين.

وبرحيل أومتيتي، سيقلل البرسا فاتورة رواتب اللاعبين ويسمح له بالتعاقد مع لاعبين آخرين والالتزام بقواعد الليغا للعب المالي النظيف.