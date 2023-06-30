النصر السعودي يطرق أبواب الحارس المغربي ياسين بونو

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الجمعة، أن المغربي ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية المنافس في الدوري الإسباني لكرة القدم على رادار نادي النصر السعودي.

وأشارت صحيفة "أس" (AS) إلى أن النصر الذي يضم بين صفوفه الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو ويقترب من ضم المغربي حكيم زياش، يسعى للتعاقد مع الدولي المغربي بديلا للكولومبي ديفيد أوسبينا الذي تعرض لإصابة خطيرة في الموسم الماضي.

وأوضحت الصحيفة أن النادي الإسباني، بطل الدوري الأوروبي، لا يعارض فكرة رحيل بونو (32 عاما) ولكن يجب أن يتجاوز العرض 20 مليون يورو.

وأضافت أن ناديا عربيا آخر لم تسمه وعددا من الأندية الأوروبية تقدمت بعروض للتعاقد مع بونو، لكنها لم ترق لتطلعات النادي الأندلسي.

وعجز النصر عن تحقيق أي لقب في الموسم الماضي رغم التعاقد مع رونالدو في صفقة قياسية بالنصف الثاني من الموسم، واحتل المركز الثاني في دوري المحترفين السعودي خلف البطل الاتحاد.

وتألق بونو خلال الموسم الماضي إذ كان جزءا من تشكيلة المغرب التي سطرت التاريخ بالتأهل إلى قبل نهائي كأس العالم 2022 بقطر في إنجاز لا سابق له لمنتخب عربي أو أفريقي.

كما أسهم في فوز الفريق الأندلسي بالدوري الأوروبي للمرة السابعة، بعد تغلبه على روما في النهائي بركلات الترجيح ليعزز رقمه القياسي كأنجح فرق المسابقة.