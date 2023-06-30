القبض على المدرب الفرنسي غالتييه بتهم التمييز

ألقت الشرطة القضائية، اليوم الجمعة، في مدينة نيس الفرنسية القبض على الفرنسي كريستوف غالتييه مدرب باريس سان جيرمان ونجله بتهم التمييز، بحسب المدعي العام للمدينة.

وفتح تحقيق أولي في هذه القضية في أبريل/نيسان الماضي بسبب "تصريحات تمييزية على أساس العرق أو الانتماء الديني" تجاه لاعبيه، عندما كان مدربا لنيس موسم 2021-2022.

ويواجه المدير الفني البالغ من العمر 56 عاما جدلا متزايدا منذ منتصف أبريل/نيسان الماضي، عندما نشر الصحفي المستقل رومان مولينا ثم راديو مونتي كارلو سبورتس، رسالة إلكترونية منسوبة إلى المدير الرياضي السابق لنيس جوليان فورنييه زعم فيها أن غالتييه أدلى بتصريحات تمييزية تجاه قسم من فريق نيس.

كما ذكر فورنييه بشكل خاص هذه الملاحظات المنسوبة إلى غالتييه "كان عليّ أن آخذ في الاعتبار حقيقة المدينة وأنه في الواقع، لا يمكن أن يكون لدينا هذا العدد من السود والمسلمين في الفريق.. وحدثني عن رغبته في تغيير الفريق بعمق"، موضحا أيضا أنه يريد "حصر عدد اللاعبين المسلمين قدر الإمكان".

وأرسلت هذه الرسالة التي لم تتمكن "الفرنسية" من التحقق منها، نهاية الموسم الماضي إلى ديف برايلسفورد مدير الرياضة في شركة إنيوس للبتروكيماويات مالكة النادي، للتنديد بالتصريحات العنصرية والمعادية للإسلام كجزء من بناء الفريق أو إدارته.

ونفى غالتييه مباشرة بعد ذلك -في بيان- إدلاءه بتصريحات تمييزية حول اللاعبين الذين كان يشرف على تدريبهم في نيس، وقال حينها في هذا الصدد، إنه "صدمت بشدة من الكلمات التي نسبت إلي والتي نقلها البعض بطريقة غير مسؤولة والتي صدمتني في أعماق إنسانيتي".

ومن جانبه، قال مصدر مقرب من المفاوضات الخميس إن سان جيرمان بصدد الإعلان "الأسبوع المقبل" عن تعاقده مع المدرب الجديد الإسباني لويس إنريكي، ما إن ينهي المفاوضات المتعلقة برحيل المدرب الحالي غالتييه.