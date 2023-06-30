الصفقتان لم تصلا إلى الخاتمة السعيدة.. زياش وبروزوفيتش لن ينتقلا إلى النصر السعودي

يبدو أن الحركة في سوق الانتقالات بالدوري السعودي لكرة القدم ستتوقف قليلا بعد عدم وصول صفقتي انتقال المغربي حكيم زياش لاعب تشلسي والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لاعب إنتر ميلان، إلى الخاتمة السعيدة.

وبحسب صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية، فإن اللاعب المغربي لم يجتز الفحص الطبي للانتقال إلى النصر السعودي، والكرواتي فسخ اتفاقه عندما قام "العالمي" بتغيير العرض المقدم إلى إنتر، الأمر الذي أعاد الصفقتين إلى المربع الأول.

وبحسب الصحفي الإيطالي الموثوق ماتيو موريتو، فإن نادي النصر قرر تقديم 15 مليون يورو لنادي إنتر ميلان بدلا من الـ23 مليون يورو التي يطلبها النادي الإيطالي، الأمر الذي أدى إلى توقف المفاوضات بين الطرفين.

وكانت تقارير إعلامية زعمت بأن الصفقة تمت وأن مدة العقد ستكون 3 سنوات مقابل ما يقارب 100 مليون يورو للنجم الكرواتي و23 مليونا لفريق إنتر.

وكان بروزوفيتش على راداد برشلونة، لكن رئيس النادي خوان لابورتا استبعد -أمس الخميس- إمكانية التعاقد مع الكرواتي، قائلا إنها "صفقة معقولة التكلفة، لكن الدوري السعودي دخل على الخط"، إلا أن التطورات الأخيرة قد تغير وجهة بروزوفيتش من جدة إلى كتالونيا.

ومع ذلك، فإن مشكلة برشلونة لم تكن مع الدولي الكرواتي ولكن المبلغ الذي يطلبه "النيراتزوري" للتخلي عن بروزوفيتش قد لا يستطيع دفعه الفريق الكتالوني بسبب المشاكل التي يواجهها مع قواعد الليغا للعب المالي النظيف.

تشلسي وزياش

أما الجناح الدولي المغربي، فإن عدم انتقاله للنصر لا يمثل خيبة أمل للفريق السعودي فقط بل أيضا للفريق اللندني الذي أصبح خارج حسابات الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدرب الجديد لتشلسي بعد التراجع السريع في مستوى لاعب أذهل أوروبا مع أياكس عندما كان يدربه الهولندي إيريك تين هاغ.

والعديد من السيناريوهات مفتوحة الآن والأرجح هو الاستمرار في ارتداء القميص الأزرق، ففي هذا الموسم لم يسجل أي هدف وقدم 3 تمريرات حاسمة فقط في 18 مباراة فقط خاضها في جميع المسابقات بقميص "البلوز"، وهذه الأرقام تؤكد تراجع مستوى زياش الذي كانت الأندية الأوروبية تتصارع للظفر بتوقيعه.

وأصبح بيع زياش بالنسبة لمالك الفريق تود بويلي معضلة، لأن اللاعب كان قاب قوسين من الانتقال إلى باريس سان جيرمان المغربي لكن الأمور لم تصل لخواتيم سعيدة.