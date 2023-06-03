هازارد يرحل عن ريال مدريد بعد 4 مواسم مزرية

أعلن نادي ريال مدريد عملاق الدوري الإسباني لكرة القدم -اليوم السبت- أن إيدن هازارد سيرحل نهاية الموسم الجاري بعد الاتفاق على فسخ التعاقد قبل موسم من نهايته، إذ مر الجناح البلجيكي بـ4 مواسم كارثية منذ انضمامه قادما من تشلسي.

ويأتي الإعلان عن رحيل هازارد بعد ساعات من تأكيد نهاية مشوار ماركو أسينسيو مع الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وانضم هازارد (32 عاما) إلى ريال مدريد عام 2019 في أغلى صفقة انتقال للنادي، لكنه عانى عديدا من الإصابات وفشل في التأقلم مع الفريق.

ونال هازارد، الذي شارك في 10 مباريات بجميع المسابقات هذا الموسم منها 6 في الدوري، 8 ألقاب مع ريال مدريد من بينها دوري أبطال أوروبا ولقب الدوري في مناسبتين.

وقال النادي الإسباني -في بيان- إن "ريال مدريد وإيدن هازارد توصلا لاتفاق لفسخ التعاقد بحلول 30 يونيو/حزيران 2023. يود ريال مدريد أن يعبر عن امتنانه لإيدن هازارد، ويتمنى له ولعائلته التوفيق في المرحلة الجديدة".

بيان رسمي: ماركو أسينسيو#RealMadrid — ريال مدريد (@realmadridarab) June 3, 2023

رحيل أسينسيو

ولم يتوصل أسينسيو (27 عاما) لاتفاق لتمديد عقده الذي ينتهي الموسم الحالي مع ريال مدريد، بينما ذكرت تقارير أنه سينضم إلى باريس سان جيرمان في انتقال حر.

وقال النادي الملكي "يود ريال مدريد التعبير عن الامتنان والود والتقدير إلى ماركو أسينسيو الذي دافع عن شعار وألوان النادي على مدار 7 مواسم".

وأضاف أن "ريال مدريد سيمثل وسيبقى دائما بيته، ونحن نتمنى له ولكل أفراد عائلته كل الحظ والتوفيق في الفترة المقبلة في مسيرته".

وقضى أسينسيو، لاعب منتخب إسبانيا، مسيرة حافلة مع ريال وأحرز 17 لقبا، منها 3 ألقاب في دوري الأبطال، ومثلها في الدوري الإسباني، إلى جانب لقب كأس العالم للأندية 4 مرات.

ويختتم ريال مدريد مشواره في الدوري بمواجهة أتلتيك بيلباو غدا الأحد.