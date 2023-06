ازدادت التكهنات حول النادي الذي سينتقل إليه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد تأكيد رحيله عن باريس سان جيرمان نهاية الموسم الجاري من قبل مدرب الفريق كريستوف غالتييه، عقب قضائه موسمين حقق خلالهما بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم وكأس العالم 2022 في قطر.

وقال غالتييه في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة "كان من الشرف لي تدريب أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، وستكون آخر مباراة لميسي في حديقة الأمراء".

وسيخوض يوم غد السبت باريس سان جيرمان آخر مباراة له هذا الموسم على ملعبه ضد كليرمون فوت بعد التتويج رسميا باللقب الأسبوع الماضي، وستكون الأخيرة لقائد المنتخب الأرجنتيني وبطل العالم.

وفور الإعلان عن رحيل ميسي عن بطل فرنسا، بدأت التوقعات والتساؤلات حول الوجهة المقبلة للأرجنتيني، والتي جاءت في معظمها ترجح 3 وجهات محتملة، إما العودة لبرشلونة الإسباني لتثبيت كونه أسطورة أساطير النادي الكتالوني الذي يحمل لقب هدافه ونجمه التاريخي الأول، رغم أنه بالتأكيد سيكون العرض الأقل من الناحية المادية بسبب قواعد اللعب المالي النظيف، لكنه بالتأكيد الأفضل من الناحية المعنوية للاعب الذي سيرد اعتباره ويخلده النادي.

وعلى عكس برشلونة، يمكن لميسي أن يجني رقما قياسيا في حال قبول العرض المادي الضخم -حسب التقارير الصحفية- المقدم من الهلال السعودي في أبريل/نيسان الماضي ويبلغ قيمته 400 مليون يورو صافية في الموسم.

وتحت عنوان "خورخي ميسي قبل عرضًا بقيمة مليار و200 مليون يورو لابنه"، قالت صحيفة "فوت ميركاتو" (Foot Mercato) الفرنسية إن ميسي وافق أخيرا على الانضمام إلى الهلال السعودي للحصول على أفضل عقد في التاريخ.

وأضافت الصحيفة أن والد ميسي قد قبل بالفعل عرض العقد المقدم من الهلال.

ورحل ليونيل ميسي عن صفوف برشلونة في صيف 2021، وانضم إلى باريس سان جيرمان لمدة موسمين حتى 30 يونيو/حزيران 2023.

وهناك احتمال ثالث ليس مستبعدا، وهو انتقال ميسي إلى إنتر ميامي، خاصة وأنه سبق أن صرح بأنه يريد أن يخوض تجربة الدوري الأميركي، وبالطبع سيكون عرضا ماديا أفضل من برشلونة، لكنه لن يستطيع مجاراة العرض السعودي الضخم حسب التقارير الصحفية.

وكان الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، الخبير في انتقالات اللاعبين، قد أشار منذ مايو/أيار الماضي إلى أن ميسي سيغادر باريس سان جيرمان في نهاية الموسم، خاصة بعد تعرضه للإيقاف نتيجة رحلته إلى السعودية الشهر الماضي دون علم ناديه.

وتحدث موقع "سبورت بايبل" الرياضي عن نهاية علاقة ميسي وباريس، لافتا إلى أن الوجهات المحتملة هي برشلونة الذي يواجه القوانين الصارمة من رابطة الدوري الإسباني، وهناك أيضا أضخم عرض حصل عليه في مسيرته من نادي الهلال السعودي، بالإضافة إلى اهتمام عال من ديفيد بيكهام -رئيس نادي إنتر ميامي- لضم ميسي في فريقه بصفقة قد تكون مشتركة مع برشلونة.

🚨 PSG manager Christophe Galtier has just confirmed that Leo Messi will leave PSG at the end of the season.

“I had a privilege of coaching the best player in the history of football. It will be Leo’s last match at the Parc des Princes against Clermont”. pic.twitter.com/hieCFUFBQm

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 1, 2023