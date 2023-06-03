شاهد.. غندوغان يسجل أسرع وأجمل هدف في تاريخ نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
أحرز إيلكاي غندوغان لاعب مانشستر سيتي أسرع هدف في تاريخ نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ليمنح فريقه التقدم بعد مرور 12 ثانية أمام مانشستر يونايتد في ملعب ويمبلي اليوم السبت.
وأطلق غندوغان قائد سيتي تسديدة مذهلة لا تصد من حافة منطقة الجزاء واستقرت داخل شباك الحارس ديفيد دي خيا، مما يجعل الهدف ينافس على لقب الأجمل أيضا.
سيتي يفاجئ يونايتد بهدف مبكّر من أقدام غوندوغان#كأس_الاتحاد_الإنكليزي #مانشستريونايتد_مانشسترسيتي #FACupFinal pic.twitter.com/dK9hmK1gpW
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 3, 2023
وكان الرقم القياسي السابق لأسرع هدف عن طريق لوي ساها مع إيفرتون بعد 25 ثانية أمام تشلسي في نهائي المسابقة في 2009.
وانتهى الشوط الأول اليوم بالتعادل 1-1 بعدما سجل يونايتد بواسطة برونو فرنانديز من ركلة جزاء في الدقيقة 33.
قائد الشياطين الحمر فيرنانديش يعادل النتيجة من علامة الجزاء #كأس_الاتحاد_الإنكليزي #مانشستريونايتد_مانشسترسيتي #FACupFinal pic.twitter.com/1tFkuV2UmO
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 3, 2023