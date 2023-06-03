شاهد.. غندوغان يسجل أسرع وأجمل هدف في تاريخ نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

أحرز إيلكاي غندوغان لاعب مانشستر سيتي أسرع هدف في تاريخ نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ليمنح فريقه التقدم بعد مرور 12 ثانية أمام مانشستر يونايتد في ملعب ويمبلي اليوم السبت.

وأطلق غندوغان قائد سيتي تسديدة مذهلة لا تصد من حافة منطقة الجزاء واستقرت داخل شباك الحارس ديفيد دي خيا، مما يجعل الهدف ينافس على لقب الأجمل أيضا.

وكان الرقم القياسي السابق لأسرع هدف عن طريق لوي ساها مع إيفرتون بعد 25 ثانية أمام تشلسي في نهائي المسابقة في 2009.

وانتهى الشوط الأول اليوم بالتعادل 1-1 بعدما سجل يونايتد بواسطة برونو فرنانديز من ركلة جزاء في الدقيقة 33.