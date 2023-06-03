سان جيرمان يعلن رحيل ميسي نهاية الموسم
أعلن سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم -اليوم السبت- أن نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي سيرحل بنهاية الموسم بعد عامين مع الفريق.
ويستضيف هذا الفريق الباريسي منافسه كليرمو بختام الدوري، في وقت لاحق اليوم.
وأضاف النادي في بيان "بعد موسمين بالعاصمة الفرنسية تنتهي مغامرة ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان بختام موسم 2022-2023".
بعد موسمين في العاصمة الفرنسية، تصل مغامرة ليو ميسي وباريس سان جيرمان إلى نهايتها مع متم موسم 2022-2023.
النادي يتمنى، بشعور صادق، المزيد من النجاحات لليو في بقية مسيرته الاحترافية. #MerciMessi 🔴🔵 pic.twitter.com/5LBp0MmpGp
— باريس سان جيرمان (@PSG_arab) June 3, 2023
وزادت التكهنات بشأن مستقبل ميسي في النادي الفرنسي الأسابيع الأخيرة، وأبلغ مصدر مقرب من قائد الأرجنتين -وكالة رويترز- بأنه تلقى عرضا من الهلال السعودي بدءا من الموسم المقبل.
#MerciMessi 🔴🔵
pic.twitter.com/B35z5qIbHb
— باريس سان جيرمان (@PSG_arab) June 3, 2023
كما ربطت تقارير إعلامية بعودة ميسي إلى برشلونة بالإضافة إلى احتمال انتقاله إلى إنتر ميامي الأميركي.
باريس سان جيرمان يتقدم بجزيل الشكر إلى الحائز على جائزة الكرة الذهبية سبع مرات، والفائز باللونين الأحمر والأزرق بكأس الأبطال ولقبين في الدوري الفرنسي.#MerciMessi 🔴🔵
pic.twitter.com/V2SgAQQAW4
— باريس سان جيرمان (@PSG_arab) June 3, 2023
وقال ناصر الخليفي (رئيس سان جيرمان) في بيان النادي "أود شكر ليونيل ميسي على موسميه في باريس. كان من الرائع رؤية اللاعب الفائز بالكرة الذهبية 7 مرات باللونين الأزرق والأحمر في بارك دي برينس، والفوز بلقب الدوري في مناسبتين متتاليتين وإلهام الشبان في نادينا".
وأضاف الخليفي "ما قدمه لباريس سان جيرمان والدوري الفرنسي لا يمكن التقليل من شأنه، ونتمنى لليونيل وعائلته التوفيق في المستقبل".
هدف ليو ميسي من جميع الزوايا! 🎦🤩#TimeToWatch من تقديم @purnell_watches
✨ #𝐇𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐲𝐈𝐬𝐌𝐚𝐝𝐞𝐈𝐧𝐏𝐚𝐫𝐢𝐬 I #RCSAPSG
pic.twitter.com/zjDMyDDNTw
— باريس سان جيرمان (@PSG_arab) May 28, 2023
وأحرز ميسي 21 هدفا وصنع 20 هدفا مع باريس سان جيرمان بجميع المسابقات هذا الموسم، لكنه لم يترك بصمة مؤثرة في موسميه بالفريق، ولم يستطع قيادته لعبور دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا.
𝗛𝗜𝗦𝗧𝗢𝗥𝗜𝗖 𝗚𝗢𝗔𝗟
Mbappé 🇫🇷 assists Messi 🇦🇷 for his 496th career goal in Europe!!! pic.twitter.com/efTRhU0EK1
— Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) May 27, 2023