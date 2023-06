أعلن سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم -اليوم السبت- أن نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي سيرحل بنهاية الموسم بعد عامين مع الفريق.

ويستضيف هذا الفريق الباريسي منافسه كليرمو بختام الدوري، في وقت لاحق اليوم.

وأضاف النادي في بيان "بعد موسمين بالعاصمة الفرنسية تنتهي مغامرة ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان بختام موسم 2022-2023".

وزادت التكهنات بشأن مستقبل ميسي في النادي الفرنسي الأسابيع الأخيرة، وأبلغ مصدر مقرب من قائد الأرجنتين -وكالة رويترز- بأنه تلقى عرضا من الهلال السعودي بدءا من الموسم المقبل.

كما ربطت تقارير إعلامية بعودة ميسي إلى برشلونة بالإضافة إلى احتمال انتقاله إلى إنتر ميامي الأميركي.

وقال ناصر الخليفي (رئيس سان جيرمان) في بيان النادي "أود شكر ليونيل ميسي على موسميه في باريس. كان من الرائع رؤية اللاعب الفائز بالكرة الذهبية 7 مرات باللونين الأزرق والأحمر في بارك دي برينس، والفوز بلقب الدوري في مناسبتين متتاليتين وإلهام الشبان في نادينا".

وأضاف الخليفي "ما قدمه لباريس سان جيرمان والدوري الفرنسي لا يمكن التقليل من شأنه، ونتمنى لليونيل وعائلته التوفيق في المستقبل".

وأحرز ميسي 21 هدفا وصنع 20 هدفا مع باريس سان جيرمان بجميع المسابقات هذا الموسم، لكنه لم يترك بصمة مؤثرة في موسميه بالفريق، ولم يستطع قيادته لعبور دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا.

