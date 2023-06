تشافي وغوارديولا ينتقدان إهانة مورينيو لحكم نهائي الدوري الأوروبي

لم ترق تصرفات البرتغالي جوزيه مورينيو (مدرب روما الإيطالي)، وإهانته حكم نهائي بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، لكل من تشافي هيرنانديز (مدرب برشلونة الإسباني) وبيب غوارديولا (مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي).

وانتقد مورينيو بشكل حاد الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور الذي أدار مباراة روما وإشبيلية، ولم يتقبل خسارة فريقه بركلات الترجيح 1-4 بعد التعادل في الأشواط الأصلية والإضافية 1-1.

كما ظهر مدرب روما في مقطع فيديو ينتظر الحكم في مرآب السيارات الخاص بالملعب بالعاصمة المجرية بودابست، ثم كال له الشتائم المهينة قبل أن يتهمه بالانحياز لإشبيلية في مؤتمر صحفي، حيث قال "بدا (الحكم) وكأنه إسباني".

Jose Mourinho angry with Anthony Taylor!!! Not sure why he gets to referee big games when he makes so many mistakes. pic.twitter.com/IksU2ZWSiR

وانتقد مدرب برشلونة تصرفات مورينيو، وقال في مؤتمر صحفي على هامش آخر مباراة لفريقه بالدوري الإسباني ضد سيلتا فيغو "علينا كلاعبين ومدربين أن نكون قدوة".

وأضاف في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" (marca) الإسبانية "الجميع يتصرف كما يحلو له، لكن وبما أننا نطلب عدم الإهانة فيجب أن نكون أول ما يُضرب به المثل، فالسلوك مهم جدا. أتمنى ألا أفعل ذلك أبدا".

🚨🎙️| Xavi: “Mourinho’s behavior towards the referees? We have to control our reactions, no matter what happened on the pitch. We as coaches need to set an example. I hope I never fall into this kind of behavior.” #fcblive pic.twitter.com/WfYgpzoPmP

— BarçaTimes (@BarcaTimes) June 3, 2023