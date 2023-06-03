برشلونة يفوز بدوري أبطال أوروبا للسيدات بعد نهائي مثير

أحرز برشلونة الإسباني لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للسيدات للمرة الثانية في 3 سنوات، بعدما انتفض عقب التأخر بهدفين وفاز 3-2 على فولفسبورغ الألماني في نهائي مثير في أيندهوفن اليوم السبت.

وسجلت المدافعة السويدية فريدولينا رولفو هدف الانتصار لبرشلونة من مدى قريب بالدقيقة 70 لتستكمل انتفاضة مذهلة بعد التأخر بهدفين.

وبدأ برشلونة الشوط الثاني بكل قوة، وسجل مرتين في أول 5 دقائق عن طريق باتريسيا جيخارو.

وتقدمت المهاجمة البولندية إيفا بايور بهدف لفريق فولفسبورغ في الدقيقة الثالثة، ثم صنعت الهدف الثاني بتمريرة عرضية إلى زميلتها ألكسندرا بوب في الدقيقة 37.