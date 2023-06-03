باريس سان جيرمان يعلن رحيل راموس

أعلن نادي باريس سان جيرمان، بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، الجمعة عن رحيل مدافعه المخضرم الإسباني سيرجيو راموس (37 عاما) في نهاية الموسم الحالي.

وقال النادي الباريسي في بيان صحافي "يحيي باريس سان جيرمان بحرارة سيرخيو راموس الذي يستعد لمغادرة العاصمة بعد موسمين دافع خلالهما عن ألوان النادي".

كما خصص بطل فرنسا عدة تغريدات لوداع المدافع الإسباني الذي لم تضح وجهته المقبلة بعد.

باريس سان جيرمان سعد بدفاع

@SergioRamos عن ألوانه بكل عزم ويتمنى له بصدق كل التوفيق في بقية مسيرته الاحترافية. #MerciRamos 🔴🔵

pic.twitter.com/sBuWPqVYok — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) June 2, 2023

ويأتي رحيل راموس بعد يوم واحد من إعلان كريستوف غالتييه، مدرب سان جيرمان أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سيخوض آخر مبارياته مع بطل فرنسا يوم السبت أمام كليرمون، وهي آخر مباراة هذا الموسم في الدوري الفرنسي الذي حسم الفريق لقبه هذا الأسبوع.

باريس سان جيرمان يحيي بحرارة @SergioRamos، وهو على وشك مغادرة الكتيبة الباريسية بعد موسمين دافع فيهما عن ألوان النادي. 🔴🔵#MerciRamos pic.twitter.com/OtzMNbKPhw — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) June 2, 2023

وأعلن سان جيرمان أن راموس سيكون ضمن تشكيلة الفريق في المباراة التي ستقام على ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية.