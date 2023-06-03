رياضة

باريس سان جيرمان يعلن رحيل راموس

Ligue 1 - Paris St Germain v Lille
راموس (يمين) مع ميسي بقميص سان جيرمان (رويترز)
3/6/2023-|آخر تحديث: 3/6/202312:26 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

أعلن نادي باريس سان جيرمان، بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، الجمعة عن رحيل مدافعه المخضرم الإسباني سيرجيو راموس (37 عاما) في نهاية الموسم الحالي.

وقال النادي الباريسي في بيان صحافي "يحيي باريس سان جيرمان بحرارة سيرخيو راموس الذي يستعد لمغادرة العاصمة بعد موسمين دافع خلالهما عن ألوان النادي".

كما خصص بطل فرنسا عدة تغريدات لوداع المدافع الإسباني الذي لم تضح وجهته المقبلة بعد.

 

ويأتي رحيل راموس بعد يوم واحد من إعلان كريستوف غالتييه، مدرب سان جيرمان أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سيخوض آخر مبارياته مع بطل فرنسا يوم السبت أمام كليرمون، وهي آخر مباراة هذا الموسم في الدوري الفرنسي الذي حسم الفريق لقبه هذا الأسبوع.

وأعلن سان جيرمان أن راموس سيكون ضمن تشكيلة الفريق في المباراة التي ستقام على ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية.

 

المصدر : الجزيرة + الفرنسية