يشعر إبراهيم دياز لاعب ريال مدريد -الذي انتهت فترة إعارته لنادي ميلان الإيطالي- بخيبة أمل كبيرة بعد الإعلان عن قائمة منتخب إسبانيا لنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، وهو أمر قد يدفعه للموافقة على تمثيل المغرب.

ويواجه منتخب إسبانيا نظيره الإيطالي الخميس 15 يونيو/حزيران 2023 في نصف النهائي، وفي حال انتصاره سيقابل الفائز من مواجهة هولندا وكرواتيا.

ولم يسجل دياز في القائمة التي أعلن عنها المدرب لويس دي لافوينتي، على الرغم من تألقه اللافت مع ناديه ميلان خلال الموسم الكروي 2022-2023.

وذكرت "ماركا" (marca) أن دياز ومحيطه كانوا يأملون في الوجود بقائمة منتخب لاروخا، لكن إسبانيا ما زالت تدير ظهرها له.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن عدم استدعاء اللاعب للاستحقاق القادم سبّب خيبة أمل كبيرة له ولعائلته، خاصة وأنه سبق له اللعب للمنتخب تحت 19 عاما وتحت 21 عاما، ومباراة وحيدة مع الكبار.

🚨| Morocco wants Brahim Díaz, they’re consistently pushing for him. @marca #rmalive 🇲🇦 pic.twitter.com/KIXR45AwKh

وظهر دياز بقميص إسبانيا يوم 8 يونيو/حزيران 2021 في المباراة الودية ضد ليتوانيا التي انتهت بفوز الأول برباعية نظيفة، سجل منها اللاعب الشاب هدفا واحدا.

ومقابل ذلك، ترك دياز الباب مواربا من أجل الانضمام إلى صفوف منتخب المغرب الذي دق باب اللاعب مرارا الفترة الماضية كما تقول "ماركا".

وبإمكان دياز تمثيل "أسود الأطلس" كونه يملك جذورا مغربية، فقد وُلد يوم 3 أغسطس/آب 1999 بمدينة مليلية الخاضعة للسيادة الإسبانية لأب ينحدر من أصول مغربية.

وترى الصحيفة الإسبانية أن عدم استدعاء دياز لمنتخب إسبانيا بدوري الأمم قد يدفع اللاعب إلى تغيير قراره، خاصة وأن التوقف الدولي المقبل سيكون في سبتمبر/أيلول 2023.

وحتى ذلك الوقت، سيضغط "أسود الأطلس" بقيادة المدرب الوطني وليد الركراكي بقوة من أجل إقناع دياز باللعب ضمن التشكيلة المغربية.

ولو حدث ذلك فإنه لن يكون في فترة التوقف الحالي حيث ستلعب المغرب مباراتين الأولى ضد جنوب أفريقيا بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم 2024 والثانية ودية ضد الرأس الأخضر، لأن الركراكي أعلن بالفعل عن قائمة "رابع كأس العالم 2022 في قطر".

من جهة أخرى تؤكد "ماركا" أن دياز سيعود إلى ريال مدريد الصيف القادم بعد فترة إعارة استمرت 3 مواسم مع "الروسونيري".

وأوضحت أن دياز سيعود إلى مدريد بإجماع الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب "الملكي" وكافة مسؤولي النادي الذين يرون أن اللاعب البالغ 23 عاما بإمكانه تقديم الإضافة المطلوبة للفريق على الجناحين.

