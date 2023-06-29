لاعبون ومدربون رفضوا الانتقال إلى الدوري السعودي لكرة القدم

يتقدم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والمدرب جوزيه مورينو الأسماء التي رفضت الانتقال إلى الدوري السعودي لكرة القدم، رغم مئات الملايين التي عرضت عليهم من الأندية السعودية.

وكانت كل المعطيات تشير إلى أن "البولغا" قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى الهلال، بعد العرض الذي قدمه "زعيم آسيا" الذي وصل إلى مليار يورو في موسمين، لكن قائد منتخب الأرجنتين رفض العرض، وفضل الانضمام إلى إنتر ميامي الأميركي.

وإضافة إلى ميسي، هناك لاعبون أيضا فضلوا عدم الانتقال إلى الدوري السعودي، وهم:

الإسباني سيرجيو بوسكيتس

البلجيكي روميلو لوكاكو

الكرواتي لوكا مودريتش

الإيطالي ماركو فيراتي

الكرواتي مارسيلو بروسوفيتش

الغاني توماس بارتي

السلوفاكي ستانيسلاف لوبوتكا

ومن المدربين، يأتي البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما الحالي على رأس المدربين الذين رفضوا الانضمام إلى الدوري السعودي، إذ كشف الصحفي الإيطالي المتخصص في الانتقالات فابريزيو رومانو عن أن الهلال السعودي قدم عرضا إلى مورينيو براتب سنوي صاف يصل إلى 30 مليون يورو، لكن مورينيو أخبر الفريق السعودي أنه يريد البقاء في أوروبا والتركيز على مشروع فريق العاصمة الإيطالي.

وقبل مورينيو، حاول الهلال التعاقد مع الإيطالي ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس، وعرض عليه راتبا صافيا يصل إلى 20 مليون يورو، وعقدا مدته عامان، ولكنه رفض العرض مفضلا البقاء مع "اليوفي" وإنجاح مشروعه، حسب رومانو.

وأضاف أن الهلال يحاول الآن طرق أبواب البرازيلي تيتي المدرب السابق لمنتخب "السامبا" للإشراف على الفريق الموسم المقبل.

وكان النصر السعودي نجح في استقطاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في يناير/كانون الثاني 2023، الذي فتح الباب أمام كثير من النجوم للانضمام للأندية السعودية، وهناك من يفكرون في العروض المقدمة لهم.

وأبرز هؤلاء هم: