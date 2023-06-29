درب ميسي سابقا في برشلونة ومنتخب "التانغو".. الأرجنتيني مارتينو مدربا لإنتر ميامي الأميركي

أعلن نادي إنتر ميامي تعيين الأرجنتيني جيراردو مارتينو مدرب برشلونة السابق مديرا فنيا للفريق الأميركي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أن مارتينو (60 عاما) سيتولى تدريب فريق إنتر ميامي -الذي يرأسه الإنجليزي ديفيد بيكهام- خلفا لفيل نيفيل الذي أقيل من منصبه مطلع هذا الشهر.

وبذلك ينضم مارتينو إلى مواطنه ليونيل ميسي -الفائز مع منتخب بلاده بمونديال قطر- عقب انتقاله لفريق إنتر ميامي بعد رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال مارتينو -الذي درب ميسي مع برشلونة والمنتخب الأرجنتيني- في بيان للنادي إنه "متحمس للغاية للانضمام لنادي مثل إنتر ميامي، وأعلم أننا سويا يمكننا تحقيق العديد من الإنجازات العظيمة".

وأضاف أن "النادي لديه البنية التحتية المطلوبة ليكون منافسا كبيرا في المنطقة، وأعتقد أنه من خلال العمل الجاد والالتزام من الجميع يمكننا الوصول للقمة".

وفي آخر مهمة تدريبية، أخفق المنتخب المكسيكي بقيادة مارتينو في الوصول إلى دور 16 بكأس العالم 2022 ليرحل مع نهاية عقده بعد البطولة.

ويعود مارتينو إلى الدوري الأميركي، فسبق أن قاد أتلانتا يونايتد بين عامي 2016 و2018، وساعده في الفوز بلقب الدوري قبل رحيله لتولي تدريب منتخب المكسيك.

وكان إنتر ميامي ضم قائد البرسا السابق سيرجيو بوسكيتس، ومن المرجح أن يستقدم ظهير برشلونة السابق جوردي ألبا، الذي يتمتع -مثل بوسكيتس- بعلاقة صداقة مع ميسي.

وفاز بوسكيتس بـ32 لقبا مع برشلونة، بينها دوري أبطال أوروبا 3 مرات، والدوري الإسباني 9 مرات، والكأس المحلية 7 مرات.

وكان بوسكيتس أحد أعمدة الجيل الذهبي لبرشلونة الذي هيمن على الكرة الأوروبية لنحو عقد من الزمن إلى جانب ميسي وإنييستا وتشافي.