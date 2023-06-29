المغرب يحافظ على صدارة المنتخبات العربية والأفريقية في التصنيف العالمي للفيفا

حافظ المنتخب الأرجنتيني على صدارة التصنيف العالمي الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الخميس، بينما تراجع المنتخب الألماني مركزا ليحتل المركز 15.

ولم تتغير المراكز الثلاثة الأولى في التصنيف، إذ تواجد المنتخب الأرجنتيني في الصدارة وخلفه المنتخب الفرنسي وصيف كأس العالم 2022.

وهذه المنتخبات العشرة الأولى عالميا:

الأرجنتين فرنسا البرازيل إنجلترا (تقدم مركزا واحدا) بلجيكا كرواتيا هولندا إيطاليا البرتغال إسبانيا

وكان منتخب كازاخستان أكثر المنتخبات التي تقدمت في الترتيب، إذ ارتقى 8 مراكز دفعة واحدة ليحتل المركز 104.

وحافظ المنتخب المغربي الذي احتل المركز الرابع في بطولة كأس العالم الأخيرة على صدارة ترتيب المنتخبات الأفريقية، محتلا المركز 13 عالميا.

وجاء منتخب السنغال في المركز الثالث أفريقيا و18 عالميا، بينما جاء المنتخب التونسي في المركز الثالث أفريقيا و31 عالميا.

وتصدّر المنتخب الياباني منتخبات آسيا وجاء خلفه منتخبا إيران وأستراليا، كما تصدر منتخب أميركا منتخبات الكونكاكاف وخلفه المنتخبان المكسيكي والكوستاريكي، بينما تصدر منتخبات أوقيانوسيا منتخب نيوزيلندا.

وفي ما يأتي ترتيب المنتخبات العربية: