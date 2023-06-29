عوامل كثيرة تدخل في تقييم اللاعب سوقيا، في مقدمتها سنّه وإنجازاته وأرقامه وألقابه الجماعية وجوائزه الفردية ومدة عقده مع فريقه ومركزه في الملعب، وهذه العوامل تتحكم بشكل كبير في ترتيب اللاعبين بقائمة الأعلى قيمة سوقية.

وقد خرج كل من النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي (36 عاما) والبرتغالي كريستيانو رونالدو من هذه القائمة بعد أن انتهت أيامهما في الدوريات الأوروبية الكبرى وحلّ مكانهما شباب من المتوقع أن يسيطروا على عالم الساحرة المستديرة في السنوات القادمة.

وتعد القيمة السوقية للاعب مهمة جدا في المفاوضات لأنها تمثّل في معظم الأحيان الحد الأدنى المقبول لانتقال اللاعب من فريق إلى آخر.

وهذه أحدث قائمة للاعبين الأعلى قيمة سوقية في العالم بحسب موقع "ترانسفيرماركت" المتخصص بقيمة اللاعبين السوقية والإحصاءات الكروية:

الفرنسي راندال كولو مواني (24 عاما): لاعب آنتراخت فرانكفورت الذي صعدت قيمته السوقية لتصل إلى 80 مليون يورو.

الأرجنتيني إينزو فيرنانديز (22 عاما): انتقل الدولي الأرجنتيني من بنفيكا إلى تشلسي بصفقة قياسية بلغت 131 مليون دولار بعد تألقه اللافت مع منتخب بلاده ولكن قيمته السوقية تراجعت إلى 80 مليون يورو عقب الموسم المخيب الذي قدمه مع "البلوز".

البرازيلي غابرييل مارتينلي (22 عاما): لاعب أرسنال الذي ارتفعت قيمته السوقية إلى 80 مليون يورو بعد الموسم الاستثنائي الذي قدمه "المدفعجية" هذا الموسم في البريميرليغ.

الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (25 عاما): رغم خسارته مع إنتر ميلان نهائي دوري أبطال أوروبا وإهداره فرصة محققة للتسجيل غير أن بطل العالم مع منتخب بلاده يحتل مركزا مهما في القائمة وبقيمة سوقية تصل إلى 85 مليون يورو.

الفرنسي أوريلين تشواميني (23 عاما): لاعب ريال مدريد الذي لم يحظ بدقائق لعب كثيرة الموسم الماضي ولهذا تراجعت قيمته السوقية إلى 85 مليون يورو.

الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا (22 عاما): جناح نابولي الفائز بجائزة أفضل لاعب في الموسم الماضي والذي قاد فريقه الإيطالي لإحراز لقب الدوري للمرة الثالثة في تاريخه، وتصل قيمته السوقية إلى 85 مليون يورو.

الألماني فلوريان فيرتز (20 عاما): موهبة باير ليفركوزون الصاعد كالصاروخ في عالم كرة القدم وتبلغ قيمته السوقية 85 مليون يورو.

الفرنسي إداورد كامافينغا (20 عاما): لاعب ريال مدريد "الجوكر" ارتفعت قيمته السوقية إلى 85 مليون يورو.

الإنجليزي هاري كين (29 عاما): الهداف التاريخي لتوتنهام والمطلوب من كبار أوروبا، حافظ على قيمته السوقية بـ90 مليون يورو.

النرويجي مارتن أوديغارد (24 عاما): قائد أرسنال الذي أسهم إسهاما فعالا في موسم أرسنال الاستثنائي، وبسبب أدائه ارتفعت قيمته السوقية إلى 90 مليون يورو.

البرتغالي رافائيل لياو (24 عاما): مهاجم ميلان الذي سجل 15 هدفا في الموسم الماضي تصل قيمته السوقية إلى 90 مليون يورو.

الإسباني رودري (27 عاما): صاحب هدف الفوز لمانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا والفائز بجائزتي أفضل لاعب في دوري الأبطال ودوري أمم أوروبا الذي توّج منتخب بلاده بلقبه، ارتفعت قيمته السوقية إلى 90 مليون يورو.

الإنجليزي ديكلان رايس (24 عاما): مالئ الدنيا وشاغل الناس هذه الأيام في الميركاتو الصيفي، وقد دفع أرسنال نحو 120 مليون يورو للتعاقد مع قائد ويستهام الذي تبلغ قيمته السوقية 90 مليون يورو.

الإسباني بابلو غافي (18 عاما): لاعب برشلونة الشاب الذي توّج أخيرا بلقب دوري أمم أوروبا مع منتخب بلاده، تبلغ قيمته السوقية 90 مليون يورو.

الأوروغواياني فيدي فالفيردي (24 عاما): رغم تراجع مستواه في المدة الأخيرة مع فريقه ريال مدريد ومنتخب بلاده، فإن قيمته السوقية لا تزال 100 مليون يورو.

البرازيلي رودريغو (22 عاما): جناح ريال مدريد قدم أداء جيدا الموسم الماضي وسجل أهدافا كانت حاسمة لفريقه، ولهذا ارتفت قيمته السوقية لتصل إلى 100 مليون يورو.

الإسباني بيدري (20 عاما): رغم الإصابات التي لحقت بموهبة برشلونة ومنعته من التألق الموسم فإنه حافظ على قيمته السوقية المقدرة بـ100 مليون يورو.

الإنجليزي فيل فودين (23 عاما): الفائز مع مانشتسر سيتي بالثلاثية التاريخية، حافظ على قيمته السوقية البالغة 110 ملايين يورو.

الألماني جمال موسيالا (20 عاما): صاحب الهدف الحاسم الذي منح فريقه بايرن ميونخ لقب الدوري الألماني، حافظ على قيمته السوقية المقدرة بـ110 ملايين يورو.

النيجيري فيكتور أوسمين (24 عاما): مهاجم نابولي الذي أسهمت أهدافه في تتويج الفريق الإيطالي بلقب الدوري، ارتفعت قيمته السوقية إلى 120 مليون يورو.

الإنجليزي بوكايو ساكا (21 عاما): سجل 14 هدفا لأرسنال وأسهم بشكل فعال في منافسة "المدفعجية" على اللقب حتى الرمق الأخير، ارتفعت قيمته السوقية إلى 120 مليون يورو.

الإنجليزي جود بيلينغهام (20 عاما): المنتقل حديثا إلى ريال مدريد بصفقة قدرت بـ103 ملايين يورو، وتبلغ قيمته السوقية الحالية 120 مليون يورو.

البرازيلي فينيسيوس جونيور (22 عاما): أصبح أبرز لاعبي ريال مدريد بعد رحيل كريم بنزيمة، وتبلغ قيمته السوقية 150 مليون يورو.

الفرنسي كليان مبابي (24 عاما): هداف الدوري الفرنسي في الموسم الماضي وقاد باريس سان جيرمان للقبه الثاني على التوالي، تبلغ قيمته السوقية 180 مليون يورو.