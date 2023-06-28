يصبح أغلى لاعب إنجليزي بالتاريخ.. ديكلان رايس يقترب من أرسنال ومانشستر سيتي ينسحب من السباق

تراجع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم عن مساعيه لضم النجم ديكلان رايس قائد فريق ويستهام، بعدما تقدم أرسنال بعرض آخر "أفضل" لضم اللاعب مقابل 105 ملايين جنيه إسترليني (134 مليون دولار).

وعلمت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أن أرسنال قدم عرضه الأخير لضم الإنجليزي الدولي رايس (24 عاما) -أمس الثلاثاء- وذلك بعد أن رفض ويستهام عرضين سابقين.

وتردد أيضا أن مانشستر سيتي تقدم بعرض قيمته 90 مليون إسترليني وقوبل بالرفض، وقرر النادي المتوج بالثلاثية، الموسم المنقضي، عدم محاولة تقديم عرض آخر مماثل لعر ض أرسنال أو أفضل منه.

وقدم أرسنال عرضا بمبلغ 100 مليون إسترليني إلى جانب 5 ملايين أخرى متغيرات، نظير التعاقد مع اللاعب.

ووفقا لهذا العرض، سيكون رايس أغلى لاعب بريطاني على الإطلاق كما سيحطم الرقم القياسي السابق لأرسنال في سوق الانتقالات.