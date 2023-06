مهينة لتوتنهام.. ماديسون يحذف تغريدات قديمة قبل الانتقال إلى السبيرز

حذف النجم الإنجليزي جيمس ماديسون لاعب ليستر سيتي تغريداته القديمة التي انتقد فيها توتنهام بينما يقترب من انتقاله إلى السبيرز.

ويتأهب لاعب خط الوسط لإجراء الفحص الطبي اليوم تمهيدا للانضمام إلى توتنهام مقابل 51 مليون دولار.

ولكن قبل الانتهاء من هذه الخطوة، اضطر ماديسون إلى العودة إلى تغريداته القديمة وحذف تلك التي تهاجم النادي.

وفي تغريدتين نشرتا عام 2012 و2013، حينما كان ماديسون يبلغ من العمر 16 عامًا، هاجم فيهما ماديسون لاعب توتنهام السابق غاريث بيل وكشف عن كراهيته للنادي.

وجاء في أول تغريدة نشرها عام 2012 "أكره غاريث بيل بشغف، اهدأ أيها القرد، (جاك) ويلهير أفضل 10 مرات من الشمبانزي".

وفي تغريدة أخرى نشرت مارس/آذار 2013، كتب ماديسون: "آمل أن يدمر لويس سواريز توتنهام اليوم، لا أحب توتنهام! خاصة أن القرد الذي فيه".

وكان ماديسون جزءًا من فريق شباب كوفنتري في وقت نشر هذه التغريدات، التي عادت إلى الظهور.

🔄 James Maddison wipes his Twitter slate clean, erasing previous posts expressing his 'not-so-fond feelings' towards Tottenham. ⚽ pic.twitter.com/Q6jJIrdB4j

