لماذا يطلي البرتغالي رونالدو أظافر قدمه باللون الأسود؟

ظهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (قائد النصر السعودي) وأظافر قدمه مطلية باللون الأسود أثناء إجازته هذا الصيف.

ويستمتع قائد منتخب البرتغال بإجازة مع عائلته على يخته الذي تبلغ قيمته أكثر من 6 ملايين يورو في جزيرة سردينيا الإيطالية.

ومع ذلك، لم يستطع المشجعون أن يرفعوا أعينهم عن أظافر أصابع روني حيث بدت وكأنها مطلية بالأسود.

ولكن يبدو أن هناك سببا وراء قيام رونالدو بطلاء أظافر قدميه.

ووفقًا لصحيفة "بيلد" (Bild) الألمانية، انتقد حساب "كيووي" (Keewee) على تويتر، أولئك الذين يتساءلون عن سبب طلاء رونالدو لأظافر قدميه.

ويقوم رونالدو بطلاء قدمه للحماية من الالتهابات الفطرية والبكتيرية أثناء اللعب في حذاء كرة القدم الخاص به.

وقال حساب "كيووي" التويتري "كثير من الرياضيين الكبار يفعلون ذلك لحماية أظافرهم من الفطريات والبكتيريا عندما يرتدون الأحذية لساعات.. حتى مايك تايسون كان يفعل ذلك".

وهذه ليست المرة الأولى التي يطلي رونالدو أظافر قدميه بالأسود خلال "يورو 2016" ويومها فازت البرتغال على فرنسا صاحبة الأرض في النهائي وتوجت باللقب.

من المعروف أن رونالدو يفعل كل ما هو ضروري لإطالة عمر مسيرته المذهلة.

ويستخدم النجم السابق، لمانشستر يونايتد ويوفنتوس وريال مدريد، حمامات الجليد المبردة بانتظام لتسريع تعافيه.

ويعتبر "الدون" أيضًا من أشد المؤمنين بنظام غذائي صحي، حيث دفع زملاءه في الفريق لاعتماد نظام غذائي قاس بعد عودته إلى أولد ترافورد.

كما يحب رونالدو استخدام النوم كأداة التعافي الأولى، حيث يأخذ ما يصل إلى 5 فترات قيلولة يوميا.