"عساكم من عواده".. أندية ولاعبون يعايدون المسلمين بعيد الأضحى المبارك

تقدم لاعبون وأندية كرة القدم بالمعايدة للمسلمين في كل أنحاء العالم بحلول عيد الأضحى المبارك، ومن بين اللاعبين من أرسل التهنئة والمعايدة وهو يؤدي مناسك الحج في مكة المكرمة.

وبدأ حجاج بيت الله الحرام صباح اليوم الأربعاء رمي جمرة العقبة الكبرى بمنى ونحر الهدي في أول أيام عيد الأضحى، في حين ذكّر خطيب صلاة العيد في المسجد الحرام بالدروس والعبر المستفادة من الحج.

وغرد مانشستر يونايتد على حسابه في تويتر "من الجميع في يونايتد إلى الأمة العربية والإسلامية تهانينا لكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك".

وكتب النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول على خدمة قصتي في إنستغرام "كل عام والجميع بخير وعيد أضحى مبارك علينا كلنا".

من الجميع في #يونايتد إلى الأمة العربية والإسلامية تهانينا لكم بمناسبة #عيد_الأضحى المبارك. 🙏 عساكم من عواده، وعيدكم مبارك! ❤️ pic.twitter.com/IsY1NvuSQT — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) June 27, 2023

❤💙 نادي باريس سان جيرمان يهنئ الأمة الإسلامية قاطبة بحلول #عيد_الأضحى_المبارك pic.twitter.com/Pf8pExxUDZ — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) June 27, 2023

عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير 🤍#دوري_أبطال_آسيا pic.twitter.com/RRoZBFPRYu — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) June 28, 2023

أبشروا عاد العيد، وعادت الأناشيد 🥳🎶 الجميع في ميلان يتمنى لكم عيد أضحى مبارك ❤🖤 عــســـاكــم مــن عـــواده 😘😘😘#عيد_الأضحى_المبارك | #ميلان_دائمًا pic.twitter.com/UkGQfQEwL4 — اي سي ميلان عربي (@acmilanar) June 27, 2023

Auguriamo a voi e a tutti i vostri cari un felice Eid Mubarak 🖤💙#ForzaInter #EidAIAdha pic.twitter.com/D2uQrPWPwo — Inter (@Inter) June 27, 2023

إلى كل عشاقنا عبر العالم، عيد أضحى مبارك سعيد 💚🤍 pic.twitter.com/pqi2xHjjJm — 💚🌴ريال بيتيس (@RealBetis_Arab) June 28, 2023

نادي إشبيلية يهنئ الأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك. 🎈🎉 نتمنى أن تكون كل أياكم أعياد ومسرات. 🤩#إشبيلية pic.twitter.com/yeb9Yog1yD — إشبيلية (@SevillaFC_ARA) June 27, 2023