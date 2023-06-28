رياضة

"عساكم من عواده".. أندية ولاعبون يعايدون المسلمين بعيد الأضحى المبارك

People walk under an illuminated sign that reads "Blessed Adha" along a street ahead of Eid al-Adha in Sidon
الأندية واللاعبون يتسابقون لتهنئة الأمة الإسلامية بعيد الأضحى (رويترز)
28/6/2023-|آخر تحديث: 28/6/202312:20 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

تقدم لاعبون وأندية كرة القدم بالمعايدة للمسلمين في كل أنحاء العالم بحلول عيد الأضحى المبارك، ومن بين اللاعبين من أرسل التهنئة والمعايدة وهو يؤدي مناسك الحج في مكة المكرمة.

وبدأ حجاج بيت الله الحرام صباح اليوم الأربعاء رمي جمرة العقبة الكبرى بمنى ونحر الهدي في أول أيام عيد الأضحى، في حين ذكّر خطيب صلاة العيد في المسجد الحرام بالدروس والعبر المستفادة من الحج.

وغرد مانشستر يونايتد على حسابه في تويتر "من الجميع في يونايتد إلى الأمة العربية والإسلامية تهانينا لكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك".

وكتب النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول على خدمة قصتي في إنستغرام "كل عام والجميع بخير وعيد أضحى مبارك علينا كلنا".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي