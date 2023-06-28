تعديل مفاجئ في لوائح "يويفا" سيُطبق خلال كأس السوبر بين مانشستر سيتي وإشبيلية

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إجراء تعديل في لوائح كأس السوبر، التي تجمع في نسخة عام 2023 بين مانشستر سيتي الإنجليزي وإشبيلية الإسباني، يوم 16 أغسطس/آب المقبل.

وبموجب التعديل سيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح مباشرة لحسم المباراة، في حال انتهاء الشوطين الأصليين بنتيجة التعادل، دون خوض شوطين إضافيين من نصف ساعة، كما كانت تنص لائحة البطولة.

🔴 Ojo, sevillistas: importante novedad para la Supercopa de Europa https://t.co/FWxWC0fRLu — MARCA (@marca) June 28, 2023

وتقام مباراة كأس السوبر مطلع كل موسم وتجمع بين بطل دوري أبطال أوروبا، والفائز بالدوري الأوروبي، وخلال الموسم الماضي توج مانشستر سيتي بدوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه، بينما حصد إشبيلية "يوربا ليغ" للمرة السابعة (رقم قياسي).

وفقا للمادة 12 من اللائحة الجديدة، في حالة استمرار نتيجة التعادل خلال وقت المباراة الأصلي (90 دقيقة من شوطين)، سيتم تحديد البطل عبر ركلات الترجيح، وعدم خوض 30 دقيقة مقسمة إلى فترتين كل منهما 15 دقيقة.

وبحسب صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية، فإن تعديل اللائحة جاء بهدف تجنب إجهاد اللاعبين، لأن المباراة تقام في بداية الموسم الجديد، وفي درجة حرارة مرتفعة.

وتقام مباراة كأس السوبر الأوروبي في نسخة عام 2023 بين مانشستر سيتي وإشبيلية على ملعب جيورجيوس كاراسكاكيس بمدينة أثينا اليونانية.

وفي الوقت الذي يسعى مانشستر سيتي للتتويج بالبطولة للمرة الأولى على غرار دوري الأبطال، يُمنِّي إشبيلية النفس بالصعود إلى منصة التتويج للمرة الثانية، بعد تتويجه عام 2006، بتحقيقه فوزا كبيرا على مواطنه برشلونة بـ3 أهداف دون رد، على ملعب لويس الثاني بإمارة موناكو الفرنسية.

وقد يصب تعديل اللائحة في صالح إشبيلية، الذي لم يكن موفقا في كل مرة لجأ فيها إلى شوطين إضافيين في كأس السوبر الأوروبي، إذ خسر 3 مرات بعد نهاية الشوطين الأصليين وقبل ركلات الترجيح، كان آخرها (1-2) عام 2020 في العاصمة المجرية بودابست أمام بايرن ميونخ الألماني.