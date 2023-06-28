السنغالي ماني يخرج عن صمته بشأن "لكمته" لساني زميله في بايرن ميونخ

خرج النجم السنغالي ساديو ماني (مهاجم بايرن ميونخ) عن صمته بشأن ما جرى مع زميله في الفريق ليروي ساني الموسم الماضي.

ولكم لاعب ليفربول السابق (ماني) -الذي اختير مؤخرًا أكثر لاعب مخيب للآمال بالدوري الألماني الموسم الماضي- زميله على وجهه بعد الهزيمة بثلاثية نظيفة من مانشستر سيتي بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في أبريل/نيسان الماضي.

وغرم ماني -وقتها- بمبلغ 290 ألف يورو (وهي الغرامة الأكبر في تاريخ النادي البافاري) كما عوقب بالإيقاف مباراة واحدة.

Leroy Sane appears to hide his lip injury after Sadio Mane punched his Bayern teammate in a bust-up after their defeat to Man City 📸 pic.twitter.com/RJPSlUEu8r — Sky Sports News (@SkySportsNews) April 13, 2023

وبسبب لكمة ماني، تورمت شفة ساني وتلطخت بالدماء واضطر زملائهما في الفريق إلى الفصل بينهما في النفق المؤدي إلى غرفة الملابس.

وبدا أن الثنائي دفنا الأحقاد، حتى أن ساني أخبر النادي بعدم إلغاء عقد الجناح السنغالي.

Leroy Sane's swollen lip before the match today 😬 pic.twitter.com/rFeBAtF3ju — ESPN FC (@ESPNFC) April 15, 2023

وفي مقابلة مع وسائل إعلام سنغالية، استرجع ماني الحادثة "القبيحة". وقال للصحافيين "يمكن أن يحدث هذا النوع من الأشياء. تمكنا من حل هذه المشكلة الصغيرة..أحيانًا يكون حل المشكلات جيدا ولكن ربما ليس بهذه الطريقة. تخطيت الحادثة وأصبحت خلفنا.. سنحاول القتال معا لمساعدة النادي على تحقيق أهدافه الموسم المقبل".

وتابع "أنا في إجازة مع العائلة. لقد كان موسما معقدا للغاية، لقد حدث ذلك. لم تكن مفاجأة، كنت أتوقع أن تكون الأمور معقدة بعض الشيء.. وهذا أمر عادي.. أحب التحديات، وبايرن يمثل تحديا كبيرا.. الأمر متروك لي لأفعل كل شيء لمواجهة هذا التحدي".

وختم "إن شاء الله. إذا سارت الأمور على ما يرام، فسأعود إلى بايرن ميونخ".

Brazil 1-3 Senegal, Sadio Mané pic.twitter.com/Bo78JKZZgd — @FootColic – Follow main account (@ColicGoal4) June 20, 2023

وزعمت تقارير إعلامية أن ماني لن يكمل عقده مع الفريق البافاري وسيرحل عن "آليانز أرينا" بالميركاتو الصيفي الذي ينطلق السبت المقبل بعد موسمه الأول المخيب للآمال في ألمانيا عقب انتقاله من ليفربول مقابل 41 مليون يورو.

وزعمت صحيفة "بيلد" الألمانية أن ماني مدرج في قائمة من 7 لاعبين يسمح لها المدرب الألماني توماس توخيل بمغادرة الفريق، وهؤلاء اللاعبون هم: ساني، سيرج جنابري، بونا سار، ألكسندر نوبل، مارسيل سابيتزر، بنجامين بافارد.

وقدم الدولي السنغالي -الذي أبدى نادي الاتفاق السعودي رغبته بضمه- بعضا من لمحاته ومهاراته السابقة عندما سجل هدفين في فوز "أسود التيرانغا" 4-2 على البرازيل في مباراة ودية هذا الشهر.