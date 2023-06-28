رياضة

السنغالي ماني يخرج عن صمته بشأن "لكمته" لساني زميله في بايرن ميونخ

شفة ساني (يمين) تورمت وتلطخت بالدماء بسبب لكمة زميله ماني (الأوروبية)
28/6/2023-|آخر تحديث: 28/6/202301:20 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

خرج النجم السنغالي ساديو ماني (مهاجم بايرن ميونخ) عن صمته بشأن ما جرى مع زميله في الفريق ليروي ساني الموسم الماضي.

ولكم لاعب ليفربول السابق (ماني) -الذي اختير مؤخرًا أكثر لاعب مخيب للآمال بالدوري الألماني الموسم الماضي- زميله على وجهه بعد الهزيمة بثلاثية نظيفة من مانشستر سيتي بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في أبريل/نيسان الماضي.

وغرم ماني -وقتها- بمبلغ 290 ألف يورو (وهي الغرامة الأكبر في تاريخ النادي البافاري) كما عوقب بالإيقاف مباراة واحدة.

وبسبب لكمة ماني، تورمت شفة ساني وتلطخت بالدماء واضطر زملائهما في الفريق إلى الفصل بينهما في النفق المؤدي إلى غرفة الملابس.

وبدا أن الثنائي دفنا الأحقاد، حتى أن ساني أخبر النادي بعدم إلغاء عقد الجناح السنغالي.

وفي مقابلة مع وسائل إعلام سنغالية، استرجع ماني الحادثة "القبيحة". وقال للصحافيين "يمكن أن يحدث هذا النوع من الأشياء. تمكنا من حل هذه المشكلة الصغيرة..أحيانًا يكون حل المشكلات جيدا ولكن ربما ليس بهذه الطريقة. تخطيت الحادثة وأصبحت خلفنا.. سنحاول القتال معا لمساعدة النادي على تحقيق أهدافه الموسم المقبل".

وتابع "أنا في إجازة مع العائلة. لقد كان موسما معقدا للغاية، لقد حدث ذلك. لم تكن مفاجأة، كنت أتوقع أن تكون الأمور معقدة بعض الشيء.. وهذا أمر عادي.. أحب التحديات، وبايرن يمثل تحديا كبيرا.. الأمر متروك لي لأفعل كل شيء لمواجهة هذا التحدي".

وختم "إن شاء الله. إذا سارت الأمور على ما يرام، فسأعود إلى بايرن ميونخ".

وزعمت تقارير إعلامية أن ماني لن يكمل عقده مع الفريق البافاري وسيرحل عن "آليانز أرينا" بالميركاتو الصيفي الذي ينطلق السبت المقبل بعد موسمه الأول المخيب للآمال في ألمانيا عقب انتقاله من ليفربول مقابل 41 مليون يورو.

وزعمت صحيفة "بيلد" الألمانية أن ماني مدرج في قائمة من 7 لاعبين يسمح لها المدرب الألماني توماس توخيل بمغادرة الفريق، وهؤلاء اللاعبون هم: ساني، سيرج جنابري، بونا سار، ألكسندر نوبل، مارسيل سابيتزر، بنجامين بافارد.

وقدم الدولي السنغالي -الذي أبدى نادي الاتفاق السعودي رغبته بضمه- بعضا من لمحاته ومهاراته السابقة عندما سجل هدفين في فوز "أسود التيرانغا" 4-2 على البرازيل في مباراة ودية هذا الشهر.

المصدر : مواقع إلكترونية