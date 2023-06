السنغالي ماني يخرج عن صمته بشأن "لكمته" لساني زميله في بايرن ميونخ

خرج النجم السنغالي ساديو ماني (مهاجم بايرن ميونخ) عن صمته بشأن ما جرى مع زميله في الفريق ليروي ساني الموسم الماضي.

ولكم لاعب ليفربول السابق (ماني) -الذي اختير مؤخرًا أكثر لاعب مخيب للآمال بالدوري الألماني الموسم الماضي- زميله على وجهه بعد الهزيمة بثلاثية نظيفة من مانشستر سيتي بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في أبريل/نيسان الماضي.

وغرم ماني -وقتها- بمبلغ 290 ألف يورو (وهي الغرامة الأكبر في تاريخ النادي البافاري) كما عوقب بالإيقاف مباراة واحدة.

Leroy Sane appears to hide his lip injury after Sadio Mane punched his Bayern teammate in a bust-up after their defeat to Man City 📸 pic.twitter.com/RJPSlUEu8r

