ما علاقة ميسي بفشل تعاقد برشلونة مع المغربي سفيان أمرابط؟

تبخّر حلم الدولي المغربي سفيان أمرابط في الانتقال لنادي برشلونة الإسباني، بعد إخفاق إدارة الفريق الكتالوني في استعادة النجم الأسطوري للبلوغرانا ليونيل ميسي.

وكشفت صحيفة "سبورت" (sport) الإسبانية في تقرير لها عن علاقة ميسي بعدم وصول أمرابط إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي الحالي.

وتؤكد الصحيفة أن خطط برشلونة لسوق الانتقالات الصيفية المقبلة تغيرت بالكامل بعد إعلان ميسي عن وجهته الجديدة، بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي، والمتمثلة في التوقيع لفريق إنتر ميامي الأميركي.

وقالت الصحيفة الإسبانية "عمل برشلونة بكل حماسة من أجل استعادة ميسي لكن ذلك لم يكن ممكنا بسبب المشاكل المتعلقة بتسجيل عقده وعدم قدرة النادي على تقديم ضمانات له".

🔵🔴 | #FCB 🔙 Si llegaba el argentino, Amrabat era el elegido para equilibrar al equipo con su físico ✍️ Ll. Miguelsanzhttps://t.co/J56pFTFvtR — Diario SPORT (@sport) June 27, 2023

وكانت الخطط الفنية لفريق برشلونة ومدربه تشافي هيرنانديز للموسم المقبل 2023-2024 تمر عن طريق ميسي ليلعب الأرجنتيني خلف المهاجمين.

بموجب ذلك، كان لاعب خط الوسط المفضل الذي ينسجم مع وجود ميسي في التشكيل هو أمرابط، على اعتبار أن الفريق سيصبح في حاجة ماسة إلى لاعب فني وبدني قوي للغاية وعلى أعلى مستوى وفق "سبورت".

وكان خيار أمرابط معروضا على طاولة إدارة برشلونة حتى يونيو/حزيران الجاري، لكن أسهمه بدأت في الانخفاض بعدما أعلن ميسي انتقاله إلى إنتر ميامي.

وتؤكد "سبورت" أن أمرابط كان محل إعجاب كبير لدى مسؤولي برشلونة لكن المطالب المالية لناديه فيورنتينا دفعت النادي أكثر إلى خيار التعاقد مع الألماني الدولي إلكاي غوندوغان الذي وصل إلى الفريق بالفعل في صفقة انتقال حر عقب انتهاء عقد اللاعب مع فريقه السابق مانشستر سيتي.

وحاول برشلونة التعاقد مع سفيان أمرابط في سوق الانتقالات الشتوية في يناير/ كانون الثاني 2023، لكن فيورنتينا أدار ظهره للعرض الكتالوني.

وطلب برشلونة خدمات أمرابط على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر مع وجود بند خيار الشراء الإلزامي في الصيف، لكن النادي الإيطالي أصر حينها على ضرورة دفع مبلغ 40 مليون يورو للسماح للنجم المغربي بالرحيل بشكل نهائي.

وخسر أمرابط مع فيورنتينا لقبين مع نهاية موسم 2022-2023، بعد الهزيمة من إنتر في نهائي كأس إيطاليا ومن وست هام يونايتد في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي بالنتيجة ذاتها (1-2).