لم يبق أحد في الفريق.. لاعبون يغادرون تشلسي جماعة وفرادى

منذ نهاية الموسم الماضي وحلول تشلسي في المركز 12 وتعيين الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو لتدريب الفريق، واللاعبون يغادرون جماعة وفرادى حتى طرح سؤال في الصحافة الإنجليزية: هل بقي أحد في الفريق؟

ووفقا لصحيفة ماركا (Marca) الإسبانية، فإن تشلسي استثمر أكثر من 200 مليون يورو في الميركاتو الشتوي الحالي، ليتخطى مجموع ما أنفقه الموسم الماضي حاجز نصف مليار يورو.

وأصبح تشلسي أول ناد في التاريخ تتجاوز قيمة تعاقداته هذا المبلغ في موسم واحد، إذ دفع المالك الجديد رجل الأعمال الأميركي تود بويلي 490.5 مليون يورو لجلب 15 لاعبا، ليتجاوز ما دفعه سلفه الروسي رومان أبراموفيتش في سنواته الثلاث الأخيرة، إذ أنفق 410.2 ملايين يورو.

وأنفق تشلسي في الميركاتو الشتوي أكثر من الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى مجتمعة.

وأبرز اللاعبين الذين غادروا أو ينوون أو اقتربوا من المغادرة:

البرتغالي جواو فيلكس (إعارة من أتلتيكو مدريد)

الكرواتي ماتيو كوفاسيتش (انتقل إلى مانشستر سيتي)

الفرنسي نغولو كانتي (انتقل إلى الاتحاد السعودي)

السنغالي خاليدو كوليبالي (انتقل إلى الهلال السعودي)

الحارس السنغالي إدوارد ميندي (قاب قوسين من الأهلي السعودي)

المغربي حكيم زياش (يقترب من النصر السعودي)

الألماني كاي هافرتز (يقترب من أرسنال)

الإنجليزي مايسون ماونت (يقترب من مانشستر يونايتد)

الإنجليزي روبن لوفتوس-تشيك (يفاوض ميلان الإيطالي)

السويسري دنيس زكريا (إعارة من يوفنتوس)

الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ (لديه عرض من ناد سعودي)

ويريد بوتشيتينو -الذي يبدأ مهام عمله الجديد مطلع يوليو/تموز المقبل بعقد يمتد لعامين- التوقيع مع حارس مرمى جديد، رغم أنه يملك الإسباني كيبا أغلى حارس في العالم، وأيضا ضم لاعب خط وسط إضافة إلى مهاجم يلعب في مركز رقم "9" رغم أن "البلوز" يضم في كشوفاته البلجيكي روميلو لوكاكو المعار لإنتر ميلان، والذي يقترب من العودة إلى لندن.

وفي الخلاصة، فإن البلوز يستغني عن أكثر من 10 لاعبين ويتعاقد مع ثلاثة فقط، ويتفاوض مع لاعبين هما ماونت ولوكاكو، وكل ذلك في سبيل إعادة الهدوء والثقة لغرفة ملابس الفريق وعودة العجلة للدوران بشكل سليم، بعد الفوضى في ضم اللاعبين، خاصة في الميركاتو الصيفي والشتوي الماضيين.